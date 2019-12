Bakan Pakdemirli: "Gelecek yıl, Türkiye’de tarımda dijitalleşmenin yılı olacak”

“Gelecek yıl, özellikle Türkiye’de tarımda dijitalleşmenin yılı olacak”

Gıda güvenliğinin önemli bir unsuru olan sürdürülebilirlik bağlamında son aylarda Türkiye’nin gerçekleştirdiği bazı önemli eylemlerden bahseden Bakan Pakdemirli, “Gelecek yıl, özellikle Türkiye’de tarımda dijitalleşmenin yılı olacak. Dijitalleşme konusundaki çabalarımızın somut bir sonucu olarak, sadece 45 dakikalık şarj ile 7 saat boyunca sürekli çalışabilen çevre dostu Elektrikli Traktör Prototipi geliştirdiğimizi beyan etmekten gurur duyuyorum. Yeşil yaklaşıma uyum sağlamak için yüzde 100 yerli ve ulusal ürünlerle üretilmekte ve üreticilerimizin en önemli sorunlarından biri olan dizel yakıt kullanımını azaltmayı hedeflemektedir. Ayrıca, her tür hayvan kaydını hayvancılıkta tutmak için hassas tarım teknikleri kullanarak verimliliği artıracak Akıllı Etiketler (Hayvan İzleme Platformu) geliştirmeye başladık. Orman alanlarımızın sürdürülebilir kullanımına büyük önem veriyoruz. Geçen ay başlattığımız ikinci önemli girişim, ‘Geleceğe Nefes Almak’ sloganıyla, bozkırla yeşil mücadelenin bir parçası olma isteğimizi göstermek için ağaçlandırma kampanyasıdır. Dolayısıyla 11 Kasım tarihi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilmiş olup, bu ulusal gün her yıl kutlanacaktır. ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası ile iki hafta önce, 11 Kasım 2019 tarihinde sadece bir günde Türkiye’nin her yerinde 11,5 milyon fidan dikildi ve bu başarı Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Bu vesile ile çölleşmeyle mücadelede bizimle birlikte harekete geçmek için çağrıda bulunuyor ve tüm üye ülkeleri bu kampanyada görmekten mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyorum. Önümüzdeki yıl 11 Kasım saat 11.00’de ülkenizde mümkün olduğunca fazla fidan dikiniz. Türkiye, bu kampanya için çabalarınıza her türlü desteği verecektir” diye konuştu.

Toplantıda Afganistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen bakan ve heyet başkanları katıldı.

Bakan Pakdemirli’ye Azerbaycan ziyaretinde Kars Milletvekili ve Tarım, Orman Ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, İstanbul Milletvekili ve Türkiye Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım ile ilgili kurum müdürleri eşlik etti.