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Bakan Pakdemirli genç veterineri sosyal medyadan kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 12:32 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bingöl’de görevli veteriner hekim Cengiz Demirtaş’ın çalışmalarını sosyal medya hesabından paylaşarak, emek ve özverisinden dolayı genç veterineri kutladı.Bingöl’de görevli veteriner hekim Cengiz Demirtaş’ın geçtiğimiz günlerde Bingöl’ün Genç ilçesine 50 kilometre mesafedeki Yenisu köyü ve bağlı mezralarında küpeleme, sağlık taraması ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ile mücadele kapsamında zor şartlardaki saha çalışması ve çiftçileri bilgilendirmesi objektiflere yansıdı.

Bakan Pakdemirli genç veterineri sosyal medyadan kutladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bingöl’de görevli veteriner hekim Cengiz Demirtaş’ın çalışmalarını sosyal medya hesabından paylaşarak, emek ve özverisinden dolayı genç veterineri kutladı.
Bingöl’de görevli veteriner hekim Cengiz Demirtaş’ın geçtiğimiz günlerde Bingöl’ün Genç ilçesine 50 kilometre mesafedeki Yenisu köyü ve bağlı mezralarında küpeleme, sağlık taraması ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ile mücadele kapsamında zor şartlardaki saha çalışması ve çiftçileri bilgilendirmesi objektiflere yansıdı. Genç veteriner görev yerine giderken zor arazi şartlarıyla mücadele ederken, yaşlı bir köylüye de yardım etmeyi ihmal etmedi. Köylüye yardımcı olup dereden geçmesini sağlayan genç veteriner, bir insanın her şartta vatanına karşı sorumluluklarını yerine getirilebileceğini bir kez daha ortaya koydu.

Bakan Pakdemirli’den genç veterinere kutlama
Bu emek ve özveri görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Bingöl’ün Yenisu köyü ve bağlı mezralarında küpeleme, sağlık taraması ve Kırım Kongo hastalığı ile mücadele kapsamında saha çalışması yapan veteriner hekim arkadaşımız Cengiz Demirtaş’ı, her şartta işini gönülden yapan tüm kardeşlerimi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Bingöl’de çiftçi eğitimleri aralıksız sürüyor
Diğer yandan bu yılın ilk 6 ayında Bingöl’ün merkez ilçesine bağlı 11 köyde toplam 325 kadın çiftçiye, 26 köyde ise toplam 847 erkek çiftçiye modern büyükbaş hayvan yetiştiriciliği eğitimi verildi. İl genelinde ise 148 köyde modern büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, bitkisel üretim ve hayvancılık desteklemeleri, arıcılık, tarım sigortaları uygulamaları, bitki ve hayvan hastalıklarına karşı korunma yolları konularında 148 çiftçi toplantısı düzenlendi ve bu toplantılara 2 bin 815 çiftçinin katılımı sağlandı.

Bakan Pakdemirli genç veterineri sosyal medyadan kutladı

Bakan Pakdemirli genç veterineri sosyal medyadan kutladı

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