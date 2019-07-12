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Bakan Pakdemirli Göcek’de 39 saattir müdahale edilen yangını denetledi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 07:35 | Son Güncelleme

Muğla’nın Dalaman ilçesinde, önceki gün başlayan ve daha sonra Göcek’e sıçrayan yangına 39 saattir müdahale ediliyor.

Muğla’nın Dalaman ilçesinde, önceki gün başlayan ve daha sonra Göcek’e sıçrayan yangına 39 saattir müdahale ediliyor. 2 gündür çalışmaları yerinde koordine eden Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, günün ağarmasıyla birlikte sahada üçüncü hava denetimini gerçekleştirdi.

Dalaman’ın Karacağaç Mahallesi’nde önceki gün saat 16.00 sıralarında başlayan ve ardından Fethiye’nin Göcek Mahallesi’ne sıçrayan orman yangını yaklaşık 350 hektarlık alanda etkili oldu. Dün sabah saatlerinde kontrol altına alınan ancak öğleden sonra şiddetli rüzgar nedeniyle yeniden aktif hale gelen yangın, akşam saatlerinde ikinci kez kontrol altına alındı. 39 saattir devam eden yangına, günün ağarmasıyla birlikte havadan müdahaleye tekrar başlandı. Sahanın etrafını iş makineleri ve arazözlerle çevreleyerek genişlemeyi durduran ekipler, olası patlamaları önlemek için yanan alan iççerisinde devam eden yangınlara müdahale ediyor.

Dün sabah erken saatlerde Muğla’ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, söndürme çalışmalarını bizzat koordine ediyor. Yangın bölgesinden bir an olsun bile ayrılmayan Bakan Pakdemirli, bu sabah da günün ilk ışıklarıyla birlikte helikoptere binerek çalışmaları havadan takip etti. Pakdemirli’nin incelemesinin ardından son durumla ilgili bilgi vereceği bildirildi.

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