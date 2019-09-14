HABER

Bakan Pakdemirli gösteri uçağıyla uçuş yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 11:27 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sivrihisar Hava Gösteri 2019' etkinliğinde teklif üzerine özel gösteri uçağıyla Türk havacılığına destek vermek amacıyla uçtu

ESKİŞEHİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 4’üncüsü düzenlenen “Sivrihisar Hava Gösteri 2019” etkinliğinde pilotluğunu Lee Proudfoot’un yaptığı Ferocious Frankie isimli P-51D Mustang model özel gösteri uçağıyla Türk havacılığına destek vermek amacıyla uçuş yaptı.

Pakdemirli, etkinliği yürüten Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi yetkililerinden bilgi aldıktan sonra, 2 gün sürecek programda gösteri yapacak uçakları beraberindeki heyetle inceledi.

Pilot babası merhum Ekrem Pakdemirli gibi kendisinin de pilot lisansı olan Bakan Pakdemirli, farkındalık oluşturmak ve havacılığı sevdirmek amacıyla katıldığı programda teklif edilen uçakla 15 dakika boyunca gökyüzünde kaldı.

Öte yandan Pakdemirli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 17-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivalinde de bulunacağı öğrenildi.

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı
Fırtına Deresi'nde rafting heyecanıFırtına Deresi'nde rafting heyecanı
Öğrencilerinin gözü önünde fenalaşan Özlem öğretmen, öldüÖğrencilerinin gözü önünde fenalaşan Özlem öğretmen, öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Eskişehir gösteri Sivrihisar uçak

En Çok Okunan Haberler

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''

''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İntihar eden kadının eşi konuştu: Benimle ilgili bir problemi yoktu

İntihar eden kadının eşi konuştu

Yer: Esenyurt... Feci şekilde dövüp metruk binaya attılar

Feci şekilde dövüp metruk binaya attılar

Son dakika: Çankırı'da deprem! AFAD duyurdu (son depremler)

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Eşini 15 kez bıçakladı 'İstemeden oldu' dedi

Eşini 15 kez bıçakladı 'İstemeden oldu' dedi

Son dakika! İstanbul merkezli 49 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 223 astsubay için gözaltı kararı

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

Dayı-yeğen arasındaki küfür tartışması kanlı bitti

Dayı-yeğen arasındaki küfür tartışması kanlı bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.