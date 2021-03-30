Bakan Pakdemirli 'Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen kuzuya altın taktı

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker de yarışmanın ikinci kuzusunu ödüllendirirken, üçüncü olan kuzuya da Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu tarafından ödülü takıldı. Fuar, 3 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.

(DHA)





