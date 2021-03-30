Bakan Pakdemirli 'Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen kuzuya altın taktı

Diyarbakır'da açılışı yapılan Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce 20 kuzunun podyuma çıkarıldığı 'Kuzu Güzellik Yarışması' düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yarışmada birinci seçilen kuzuya tam altın takarak birincilik sertifikası verdi.
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker de yarışmanın ikinci kuzusunu ödüllendirirken, üçüncü olan kuzuya da Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu tarafından ödülü takıldı. Fuar, 3 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.
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