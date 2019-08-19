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Bakan Pakdemirli, havadan yangın sahasını inceledi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 08:43 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarını helikopterle havadan denetledi.İlçeye bağlı Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle dün çıkan yangına günün ağarmasıyla birlikte helikopterlerle yeniden müdahale edilmeye başlandı.

Bakan Pakdemirli, havadan yangın sahasını inceledi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarını helikopterle havadan denetledi.
İlçeye bağlı Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle dün çıkan yangına günün ağarmasıyla birlikte helikopterlerle yeniden müdahale edilmeye başlandı. Bakan Pakdemirli, yangını kontrol altına alma çalışmalarını havadan denetlemek için helikoptere bindi.
Yangın bölgesini havadan helikopterle denetleyen Pakdemirli’nin daha sonra basın açıklaması yapacağı öğrenildi.

Bakan Pakdemirli, havadan yangın sahasını inceledi

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