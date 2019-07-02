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Bakan Pakdemirli: Hayvan varlığı, bayramda sıkıntı yaşanmayacağını gösteriyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2019 11:59 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kurbanlık olarak ülkemizde bu yıl 1 milyon 217 bin büyükbaş, 3 milyon 895 bin adet ise küçükbaş hayvanımız var.

ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kurbanlık olarak ülkemizde bu yıl 1 milyon 217 bin büyükbaş, 3 milyon 895 bin adet ise küçükbaş hayvanımız var. Bu yıl sahip olduğumuz kurbanlık hayvan varlığı, bayramda herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağını gösteriyor" dedi.
Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'deki hayvan varlığının kurbanlık ihtiyacını karşılayacak durumda olduğunu belirtti. Pakdemirli, "Kurbanlık olarak ülkemizde bu yıl 1 milyon 217 bin büyükbaş, 3 milyon 895 bin adet ise küçükbaş hayvanımız var. 2018'de 866 bin büyükbaş, 2 milyon 682 bin küçükbaş hayvan kurbanlık olarak kesildi. Netice itibarıyla bu yıl sahip olduğumuz kurbanlık hayvan varlığı, bayramda herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Pakdemirli, salgın veya bulaşıcı hayvan hastalığı bulunan, kayıt altına alınmamış, kulak küpesiz ve yanlarında sığır cinsi hayvanlar için pasaport, koyun keçi türü hayvanlar için nakil belgesi bulunmayan hayvanların alınıp-satılmalarına ve kesilmelerine izin verilmeyeceğini kaydederek, "Kurbanlık olarak sevk edilecek hayvanların resmi veteriner hekimler tarafından muayene ve gerekli kontrolleri yapılacak, sağlıklı bulunan hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenerek iller arası nakline müsaade edilecek" açıklamasında bulundu.
ANADOLU'DAN TRAKYA'YA SEVK
Bakan Pakdemirli, kurbanlıkların arındırılmış bölge olan Trakya'ya sevki sırasında gerekli tüm kontrollerin yapılacağını belirterek, "Anadolu’da bulunan illerden hastalıklara karşı arındırılmış bölge olarak ilan edilen Trakya'ya sevk edilecek hayvanlar için de veteriner sağlık raporu düzenlenmesi gerekiyor. Trakya'ya sevk edilecek hayvanların, doğumlarından itibaren işletme değiştirmemiş veya en az 3 ay bulundukları işletmede barındırılmış olması gerekiyor. Hayvanlar sevk öncesinde 30 gün süre ile bir işletmede izole edilmeli, bu süre sonunda Şap Enstitüsü Müdürlüğünce yapılan NSP test sonuçları negatif olmalıdır. Bu şartları taşımayan hayvanların nakledilmesi halinde idari yaptırım uygulanacaktır" dedi.
Pakdemirli, kurbanlık fiyatlarının bayramın ikinci günü dahil olmak üzere son 20 gün boyunca sürekli takip edileceğini duyurdu.

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