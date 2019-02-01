Bakan Pakdemirli: Hayvana yönelik şiddet suç sayılacak (2)

'HAYVAN SERBEST BÖLGESİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli'deki programı kapsamında otelde düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin, Nilgün Ök ve Ahmet Yıldız, AK Parti'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yanı sıra, tarım ve orman sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcileri, oda ve birlik başkanları ile muhtarlar katıldı. Toplantıda Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'ye Denizlispor atkısı ve forması hediye edildi. Bakan Pakdemirli, buradaki konuşmasında, gıda ve tarım sektörünün ülke ekonomisi açısından önemli olduğunu belirtip, "Türkiye kendi arazilerini kendi kaynaklarını çok iyi değerlendiriyor. Küçükbaş hayvan sayısında Avrupa Birliği'nde (AB) birinci sıradayız. Hayvanla ilgili sıkıntımız var deniliyor ya; süt sığırı varlığında AB'de birinci sıradayız. Büyükbaş hayvan sayısında ise AB'de Fransa'dan sonra ikinci ülkeyiz. İnşallah, 2022'de Türkiye hayvan ihraç eden bir ülke haline gelecek. Bununla ilgili çok büyük bir hayvan serbest bölgesi üzerinde çalışıyoruz. İlerleyen günlerde bunun lansmanını yapacağız" diye konuştu.

'2023'TE TÜRKİYE'NİN YÜZDE 30'U ORMAN OLACAK'

Türkiye'nin orman varlığını arttıran ender ülkelerden birisi olduğunun altını çizen Bakan Pakdemirli, "2002'de yüzde 22'lik bir orman varlığına sahiptik. Şu an bu oran yüzde 28. Yüzde 6'lık bir artış var. 2023'de tüm Türkiye'nin toplam alanının yüzde 30'u orman olmuş olacak" dedi.

'DENETİMLER 40 MİSLİ ARTTI'

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak denetimlerin artığını vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Malum sezon kış, hava muhalefeti var. İstemediğimiz olaylar oluyor. Antalya'daki örtü altındaki seralarımızda tahribat yaşadık. Bundan dolayı da hem sezonsal hem de bu yaşadığımız olumsuz durumlardan dolayı zaman zaman fiyatlarda artış yaşıyoruz. Bu konuda fırsatçılara göz açtırmamak için gıda denetimlerini 40 misli arttırdık. Ben her zaman söylüyorum. En güzel denetim, vatandaşın denetimidir. Yani bir yerde bir ürün pahalıysa başka bir yere yönlenmenin yollarını bulmamız lazım" dedi.

'HAL YASASI GELİYOR'

Sebze ve meyve fiyatlarındaki yüksek artışlara değinen Bakan Pakdemirli, "Tarlada 1 lira olan ürün, hale gelene kadar yüzde 10-15 kaybediyor. Halde yüzde 15-20 kaybediyor. Markette de bir yüzde 10 kaybediyor. Evde de bir yüzde 10 kaybediyoruz. Eve gelinceye kadar nakliyecilere, aracılara, hale para ödemeseniz zaten ürün otomatik olarak 2 lira olacak. Herkesin bu zincirden hakkaniyetli bir para kazanması gerekiyor. Bu konuda Hal Yasası üzerinde çalışıyoruz. Üreticiyi daha fazla kollayacak şekilde neticelendirmenin yollarını arıyoruz. Aynı zamanda perakende yasasını da çalışmamız gerekiyor. Eğer Denizli'deki çiftçinin tarlada ürettiği ürünü, aynı kentteki ulusal zincirin manav reyonunda sattırabilmeyi başarırsak, taşıma ve lojistikten kaynaklı fiyat artışından kurtulmuş olacağız. Üretici de 1 liraya değil 2 liraya satmalı, tüketici de 4 liraya değil 3 liraya yemeli" diye konuştu.

ANTALYA'YA 30 MİLYON LİRA ÖDENDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'daki hortumun verdiği zararla ilgili üreticilere 30 milyon lira ödeme yapıldığını söyledi. Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Antalya'daki hortumun verdiği zararla ilgili rakamları vermek istiyorum. Geçen 24-31 Ocak tarihlerinde 2 bin 845 adet sera sigortası, 1343 adet açık alan bitkisel ürün sigortası hasar ihbarı yapıldı. Antalya genelindeki hasar ihbar sayısı ise 4 bin 188. Sera sigortası hasar tespit işlemlerine 24 Ocak'ta başladık. Önceliği en yüksek hasarlı seralara verdik. 31 Ocak'ta 1380 hasar dosyasını sonuçlandırarak, TARSİM'den 30 milyon lira tazminat ödemesini yaptık."

YERALTI BARAJLARI GELİYOR

Yer üstünde barajlar yaptıklarını, ancak yeraltında da barajlar yapacaklarını ifade eden Pakdemirli, "Yeraltında barajları konuşmaya başladık. Şimdi yerin üstünde barajları yapıyoruz ama yerin altında da suyu tutma imkanımız var. Bunları da ufak bir bent yaparak ufak maliyetlerle yer altı barajları yapmak mümkün. ÇED gibi kamulaştırma gibi birçok masraftan kurtulmak veya doğanın dengesiyle oynamak gibi birçok masraftan kurtulmak mümkün. Bununla ilgili bir eylem planı açıklayacağız" dedi.