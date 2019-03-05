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Bakan Pakdemirli: İnsanlar yemek için Gaziantep’e gelsin istiyorum

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2019 17:32 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gaziantep'in gastronomi turizminde önemli adımlar attığına dikkat çekerek, "Nasıl ki insanlar yemek için Fransa’ya gidiyorsa Gaziantep’e de gelsin istiyorum.

Bakan Pakdemirli: İnsanlar yemek için Gaziantep’e gelsin istiyorum

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gaziantep'in gastronomi turizminde önemli adımlar attığına dikkat çekerek, "Nasıl ki insanlar yemek için Fransa’ya gidiyorsa Gaziantep’e de gelsin istiyorum. Bu konuda bakanlık olarak gereken desteği vermeye hazırız" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Gaziantep'te ilk olarak Antep Fıstığı Lisanslı Deposu'nun temel atma törenine katıldı. Törene Bakan Pakdemirli'nin yanısıra Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri ile STK temsilcileri katıldı. Bakan Pakdemirli, açılış töreni öncesi yaptığı konuşmada, Gaziantep'in gastronomi turizminde önemli adımlar attığını belirterek, "Gaziantep'in bu alanda kendini geliştireceğine inanıyorum. Bu anlamda nasıl ki insanlar yemek için Fransa’ya gidiyorsa Gaziantep’e de gelsin istiyorum. Bu konuda bakanlık olarak gereken desteği vermeye hazırız. Bizim ürünlerimizin hemen hepsi bu hikayeyi hak ediyor. Gaziantep zaten bu işi iyi yapıyor. Bunu bir tık daha ileriye taşımamız gerekiyor" dedi.
'LİSANSLI DEPOCULUK ARTTIKÇA DESTEĞE DE GEREK KALMAYACAK'
Lisanslı depoculuğu önemsediklerini belirten Bakan Pakdemirli bu konuda önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek şunları dedi: "Gaziantep’te bugün temelini atacağımız lisanslı depoculuğu çok önemsiyoruz. Yapısal çalışmaları yaparken fiyat istikrarını önemsedik. Buna bağlı olarak tüketiciyi kollamak ve üreticinin zarar görmemesi için lisanslı depoculukla ilgili yatırımları 2-3 kat artırarak, fiyat istikrarını yakalayabiliriz. Yarın öbür gün 'şunun fiyatı arttı' dememek için fiyat istikrarını yakalamak mümkün. ABD’deki gibi gelir sigortalı ürün çıkaralım istedim. Buna da gayret gösterdik. Yurtdışı borsalarıyla bu işi nasıl yaparız diye görüştük, ciddi çalışma ortaya koyduk. Asıl olay burada, lisanslı depoculuk arttıkça belki desteğe de gerek kalmayacak. Ürününüz fiyatını biliyorsunuz, ne kadar çıkacağını biliyorsunuz, sezonda kaça satacağınızı biliyorsanız, ürünle ilgili belirsizlik ortadan kalkarsa belki önümüzdeki dönemde desteğe de gerek kalmayacak. Saklama koşulları da çok önemli. Doğru ürünün doğru yerde saklanması çok önemli. Ege’de üretici zeytini toplar, saklamaya verir, finansal zorunluk ortaya çıktığında ürünü kaybedebiliyorsunuz. Lisanslı depoculuğu geliştirdikçe üretici adına bu riski de ortadan kaldırmış oluyorsunuz."
Bakan Pakdemirli, konuşmasının ardından beraberindekilerle butona basarak Antep Fıstığı Lisanslı Deposu'nun temelini attı.

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