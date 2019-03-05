Bakan Pakdemirli: İnsanlar yemek için Gaziantep’e gelsin istiyorum

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gaziantep'in gastronomi turizminde önemli adımlar attığına dikkat çekerek, "Nasıl ki insanlar yemek için Fransa’ya gidiyorsa Gaziantep’e de gelsin istiyorum. Bu konuda bakanlık olarak gereken desteği vermeye hazırız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Gaziantep'te ilk olarak Antep Fıstığı Lisanslı Deposu'nun temel atma törenine katıldı. Törene Bakan Pakdemirli'nin yanısıra Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri ile STK temsilcileri katıldı. Bakan Pakdemirli, açılış töreni öncesi yaptığı konuşmada, Gaziantep'in gastronomi turizminde önemli adımlar attığını belirterek, "Gaziantep'in bu alanda kendini geliştireceğine inanıyorum. Bu anlamda nasıl ki insanlar yemek için Fransa’ya gidiyorsa Gaziantep’e de gelsin istiyorum. Bu konuda bakanlık olarak gereken desteği vermeye hazırız. Bizim ürünlerimizin hemen hepsi bu hikayeyi hak ediyor. Gaziantep zaten bu işi iyi yapıyor. Bunu bir tık daha ileriye taşımamız gerekiyor" dedi.