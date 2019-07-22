Bakan Pakdemirli: İspanya'dan getirilen hayvanlarda karantina devam ediyor

Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İspanya'dan Türkiye'ye getirilen 2 bin 939 besilik canlı hayvan ile ilgili "İspanya'dan yola çıkıp Lübnan'a gitmesi planlanan; ama sonrasında bizim şüphelerimiz ve tespitimiz üzerine Türkiye’ye getirilen hayvanlara baktık ki belgelerinde sahtekarlık yapılmış, hayvanlara el koyduk, karantina altında. Hayvanlardan her türlü kan alındı, hiçbir sıkıntı yok, karantina devam ediyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Yer Altı Barajları Eylem Planı' tanıtım toplantısına katıldı. DSİ Veysel Eroğlu Eğitim ve Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen programda konuşan Bakan Pakdemirli, DSİ'nin son 17 yılda yaptığı hizmetleri anlattı. Bakan Pakdemirli, Türkiye'de yeraltı barajlarının yapımına 1970'li yıllarda başlandığını ve şu ana kadar sadece 10 yeraltı barajı yapıldığını söyledi. Pakdemirli, "Başlattığımız eylem planı ile İzmir, Aydın, Mardin, Ankara, Konya, Çankırı, Malatya, Elazığ, Edirne, Tekirdağ, Bartın, Balıkesir başta olmak üzere; birçok şehrimizde, toplam 100 adet yeraltı barajı inşa edeceğiz. 100 proje ile yaklaşık 50 milyon metreküp su depolanacak, bu suyun tamamı içme suyuna tahsis edilirse 750 bin kişiye içme suyu sağlanabilecek, tamamı sulamaya tahsis edilirse de 80 bin dekar arazi sulanabilecek ve yıllık 60 milyon lira net zirai gelir artışı sağlanabilecektir. Bu yapıların hem maliyeti düşük hem de yapım süreleri oldukça kısadır" dedi.

'BELGELERİNDE SAHTEKARLIK YAPILMIŞ'

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Pakdemirli, İspanya'dan Türkiye'ye getirilen 2 bin 939 hayvanın karantinaya alınmasıyla ilgili, "İspanya'dan yola çıkıp Lübnan’a gitmesi planlanan; ama sonrasında bizim şüphelerimiz ve tespitimiz üzerine Türkiye’ye getirilen hayvanlara baktık ki belgelerinde sahtekarlık yapılmış, hayvanlara el koyduk, karantina altında. Hayvanlardan her türlü kan alındı. Hiçbir sıkıntı yok, karantina devam ediyor. Böyle bir durumda Dünya Hayvan Sağlığı Ögütü 21 gün süre veriyor. Bu 21 gün süre içerisinde siz bu karantina önlemlerini alıyorsunuz. Hayvanları Türkiye'ye ithal edip, millileştiriyorsunuz. Sağlıklı değilse de itlaf ediyorsunuz" dedi.

'SİYASETE ALET EDİLMELEYECEK BİR KONUDUR'

Bakan Pakdemirli, normal şartlarda hayvanların İspanya'dan Lübnan'a götürülmek için yola çıkarıldığına dikkat çekerek, "Bir evrakta sahtekarlık yapılarak Türkiye'ye sokulmak istenmiş. Türkiye tarihinde bir ilk olarak Gıda Kontrol Genel Müdürlüğümüz, çok güzel bir çalışmayla şüphe üzerine İspanya’dan gıda kontrol sertifikalarını doğrulama yoluna gitmiştir. Bu sertifikalarda bakıyorlar ki değişiklik var. Hayvanlara el konuluyor ve hayvanlar millileşme yolunda, iş, prosedür devam ediyor. İş teknik bir konudur. Siyasete alet edilmeyecek bir konudur. Cumhuriyet Savcılığına intikal etmiş bir konudur" diye konuştu.

Pakdemirli, bakanlıktan 6 bürokratın görevden alınmasıyla ilgili soruya da, "Bu bir bayrak yarışıdır, giden ve gelenler arasında. Giden 'kötü' gelen 'iyi' değil. Yorulanlar, görev tazelemesi gerekenler olabilir. Cumhurbaşkanının ve bakanların takdiri, gereken gerektiği koşulda yapılır" şeklinde cevap verdi.

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