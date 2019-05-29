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Bakan Pakdemirli, İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 18:56 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul Arnavutköy'de bazı köyleri ziyaret ederken, ziyaret esnasında bir araya geldiği köylülere üretim aşamasındaki elektrikli traktörün görüntülerini izletti

İSTANBUL (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Pakdemirli, ilk olarak Arnavutköy'e bağlı Yeniköy Muhtarlığını ziyaret etti. Muhtarlıkta bir süre sohbet etmesinin ardından köydeki esnafları ziyaret eden Bakan Pakdemirli'ye, köy sakinleri sevgi gösterisinde bulundu.

Yeniköy Mahalle Muhtarı Timur Çevik, mahalledeki tapu sorununa ilişkin Pakdemirli'ye bilgi verip, destek istedi. Pakdemirli de sürecin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından takip edildiğini söyledi.

- Köylülere üretim aşamasındaki elektrikli traktörün görüntülerini izletti

Pakdemirli, Yeniköy ziyaretini köydeki bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet ederek sürdürdü.

Burada bir vatandaşın mazot fiyatlarını yüksek bulmasını söylemesi üzerine yerli elektrikli traktör üretileceğini ve mazot derdinin sona ereceğini aktaran Pakdemirli, "Elektrikli traktörde hedeflediğimiz şey şu. Normal traktör kaç paraysa, örneğin 100-150 bin lira arası ise elektrikli de 120-170 bin lira arası olacak. Bir şarj ile de 10-12 saat arası gidecek. Günlük 5-10 liralık bir şarjla bütün işinizi görebileceksiniz." dedi.

Köylülerin elektrikli traktörün üretimine başlanıp başlanmadığı sorusuna da cevap veren Pakdemirli, üretimin şu anda prototip aşamasında olduğunu ifade ederek, direksiyonunda kendisinin oturduğu yerli elektrikli traktörün test sürüşü görüntülerini cep telefonundan açarak köylülere izletti.

Söz konusu görüntüler vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Yeniköy'ün ardından Dursunköy'e geçen Pakdemirli, Arnavutköy Terkos Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Lokalini ziyaret etti. Vatandaşların davul çalarak karşıladığı Pakdemirli, lokalde bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Köylülerin, köyün İstanbul Havalimanı'na çok yakın olmasına rağmen gençlerin burada işe giremediğini aktarması üzerine, gençlerin hava limanında işe girmeleri için destek sözü verdi.

Terkos Durusu'da da köy sakinlerini ve esnafı ziyaret eden Pakdemirli, ziyareti boyunca yakından ilgilendiği çocuklara oyuncak hediye etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son olarak Çekmece Et Fabrikası'nı ziyaret etti. Fabrikayı gezen Pakdemirli, yetkililerden üretim süreçlerine ilişkin bilgi aldı.

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