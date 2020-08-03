Bakan Pakdemirli: İzmir Menderes'teki yangınla ilgili bir ilgili kişi gözaltına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Menderes'teki yangınla ilgili yaptığı açıklamasında bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

HELİKOPTERLER YENİDEN KATILDI

İzmir'in Menderes ilçesi Çile köyü yakınlarında dün öğleden sonra çıkan, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının kontrol altına alınmasının ardından başlayan soğutma çalışmalarına günün ilk saatleriyle birlikte helikopterler de katıldı.

ÖNLEMLER ARTIRILDI

Bölgede yeni bir yangın çıkmasının önüne geçmeye çalışan ekipler, alevlerin arasında kalan Koru Sitesi çevresinde de önlemleri artırdı.

Yangın nedeniyle 79 konutlu sitenin arıtma tesisi ile bahçesi büyük oranda tahrip oldu. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin site çevresinde aldığı tedbir sayesinde evlerde büyük çaplı bir hasar oluşmadı.

SİVİL ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Özdere-Ahmetbeyli arasındaki kara yolu ise arazözlerin rahat bir şekilde bölgeye ulaşması için sivil araç trafiğine kapatıldı.

Türkiye'nin farklı kentlerinden bölgeye gelen arazöz ve ekipler, duman çıkışı yaşanan bölgelere anında müdahale etmek üzere bekleyişini sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bugün yangın bölgesinde incelemede bulunması bekleniyor.