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Bakan Pakdemirli: İzmir'de biyoçeşitliliğin yok olması, hayatın yok olmasıdır - EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 22:26 | Son Güncelleme

15 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİMİZ VAR' Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Karimov arasında, Türkiye - Azerbaycan Tarım Yürütme Komitesi (TYK) 9'uncu Dönem Toplantısı kapsamında TYK Tutanağı, Pamuk Mutabakat Zaptı ve Pamuk Niyet Beyanının imza töreni gerçekleştirildi.

15 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİMİZ VAR'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Karimov arasında, Türkiye - Azerbaycan Tarım Yürütme Komitesi (TYK) 9'uncu Dönem Toplantısı kapsamında TYK Tutanağı, Pamuk Mutabakat Zaptı ve Pamuk Niyet Beyanının imza töreni gerçekleştirildi. İmza töreninin ardından taraflar arasında, basına kapalı olarak ikili görüşmeler yapıldı. Yaklaşık yarım saat süren görüşmelerin ardından, gazetecilere açıklama yapıldı. Bakan Pakdemirli, Azerbaycan ile 15 milyar dolarlık ticaret hedeflerinin olduğunu, bu hedefe ulaşmak, 15 milyar dolarlık potansiyel ticaretten daha fazla pay alabilmek için çalıştıklarını söyledi. Türkiye'nin fındık alanında dünya pazarının yüzde 65-70'ine sahip olduğunu belirten Pakdemirli, “Azerbaycan'da artık ciddi bir fındık üreticisi haline gelmeye başladı. Bu alanda Azerbaycan'la hem üretim hem pazarlama alanında işbirliği yapma konusunda birlikte adımlar atmaya kararlar verdik' dedi.

İLGİLİ KANUN MECLİS’TE

Pamuk alanında da bir iş birliği imzaladıklarını vurgulayan Bekir Pakdemirli, “Azerbaycan'ın pamuk üretimi potansiyelinin artması konunda Türkiye'nin her türlü desteği vermesi konusunda fikir birliğine vardık. Toprak analizleri konusunda Türkiye iyi. Burada da Azerbaycan'la işbirliği yapacağız. İyi işleyen bir sigorta modelimiz var, TARSİM. Kötü zamanda çiftçinin yanında olan bir sistem. Aynısını, bir benzerini Azerbaycan'da hayata geçirmek istiyoruz. Azerbaycan'da bu konuda hızlı adımlar attı, ilgili kanun meclistedir" dedi.

‘BALIK TİCARETİ İTHALATINDA DAHA FAZLA PAY ALMAK İSTİYORUZ’

Azerbaycan’ın karşılıklı tarım müşaviri atanması konusunda talebinin bulunduğunu da aktaran Pakdemirli, şunları söyledi:

"Azerbaycan tarafından bir tarım müşaviri olursa biz de atarız, hiç bir sıkıntımız yok. İşbirliği alanlarında biri de TİGEM, Tarımsal İşletmeler Genel Müdürlüğümüz. Hem tohumculuk hem de diğer alanlarda iş birliklerimiz devam edecek. Biz kültür balığı yetiştiriciliğinde dünya önde gelen ülkelerdeniz. 2023 hedefimiz olan 1 milyar dolar ihracat hedefimizi geçen yıl itibarıyla gerçekleştirdik. İleriye yönelik daha agresif bir hedef koyarak 2023 için 2 milyar dolar ihracat hedefini koyduk. Kültür balıkçılığı konusundaki bilgi birikimimizi paylaşmak istiyoruz. Azerbaycan'ın yaptığı balık ticareti ve ithalatından da daha fazla pay almak istediğimizi, ama Azerbaycan'ın kendi kapasitesini oluşturmak istediğinde onların yanında olacağımızı dost ve kardeş ülke olarak bildirdik."

‘KARŞILIKLI TİCARET VE YATIRIMA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ’

Ormancılık konularında da her türlü yardıma hazır olduklarını söyleyen Pakdemirli, “Türkiye'nin orman alanın artıran nadiren ülkelerden biri olduğumuzu, son 15 yılda 4,5 milyar fidanı toprakla buluşturduğumuzu kendilerine ilettik. Bu alanda da her türlü teknik desteğe hazır olduğumuzu ilettik. Yangınla mücadelede dünyada birinciyiz, bu alanda da bilgimizi becerimizi aktarmaya hazır olduğumu ilettik. Azerbaycan ve Türkiye ‘iki devlet, bir millet’ diyoruz. Bu anlamda kardeşlerimize hiç bir şekilde birbirinden ayırmadan bilgi birikim ve becerimizi karşılıklı paylaşacağız. Önümüzdeki günlerde bu ilişkimizi karşılıklı ticaret ve yatırıma dönüşeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Karimov da, şunları söyledi:

"Türkiye ile Azerbaycan arasında tarım sayesinde ilişkilerin daha iyi olması için karşılıklı görüşmeler yaptık. Azerbaycan ve Türkiye arasında tarım sayesinde ilişkiler hızla yükseliyor. Azerbaycan'da önemli ıslahatlar yapıldı. Hayata geçirilen ıslahatların olumlu neticelenmesi için bizim esas strateji partnerimiz Türkiye'dir, Türkiye'nin Tarım Bakanlığıdır."

DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI VERİLDİ

Toplantının ardından 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında Urla Zeytinalanı Camii'nde sela okuduktan sonra bazı vatandaşlar tarafından fiziksel şiddete maruz kalan imam Mehmet Beskisiz ile Narlıdere Kutlu Yalvaç Camii'nde sela okuduktan sonra fiziksel şiddete maruz kalan müezzin kayyım Mehmet Kuzgun’a, Devlet Övüç Madalyası verildi. Kuzgun ve Beskisiz madalyalarını, Bakan Pakdemirli ve İzmir Valisi Erol Ayyıldız’dan aldı.

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