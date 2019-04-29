Bakan Pakdemirli: İzmir'de biyoçeşitliliğin yok olması, hayatın yok olmasıdır - EK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Karimov arasında, Türkiye - Azerbaycan Tarım Yürütme Komitesi (TYK) 9'uncu Dönem Toplantısı kapsamında TYK Tutanağı, Pamuk Mutabakat Zaptı ve Pamuk Niyet Beyanının imza töreni gerçekleştirildi. İmza töreninin ardından taraflar arasında, basına kapalı olarak ikili görüşmeler yapıldı. Yaklaşık yarım saat süren görüşmelerin ardından, gazetecilere açıklama yapıldı. Bakan Pakdemirli, Azerbaycan ile 15 milyar dolarlık ticaret hedeflerinin olduğunu, bu hedefe ulaşmak, 15 milyar dolarlık potansiyel ticaretten daha fazla pay alabilmek için çalıştıklarını söyledi. Türkiye'nin fındık alanında dünya pazarının yüzde 65-70'ine sahip olduğunu belirten Pakdemirli, “Azerbaycan'da artık ciddi bir fındık üreticisi haline gelmeye başladı. Bu alanda Azerbaycan'la hem üretim hem pazarlama alanında işbirliği yapma konusunda birlikte adımlar atmaya kararlar verdik' dedi.

Pamuk alanında da bir iş birliği imzaladıklarını vurgulayan Bekir Pakdemirli, “Azerbaycan'ın pamuk üretimi potansiyelinin artması konunda Türkiye'nin her türlü desteği vermesi konusunda fikir birliğine vardık. Toprak analizleri konusunda Türkiye iyi. Burada da Azerbaycan'la işbirliği yapacağız. İyi işleyen bir sigorta modelimiz var, TARSİM. Kötü zamanda çiftçinin yanında olan bir sistem. Aynısını, bir benzerini Azerbaycan'da hayata geçirmek istiyoruz. Azerbaycan'da bu konuda hızlı adımlar attı, ilgili kanun meclistedir" dedi.

‘BALIK TİCARETİ İTHALATINDA DAHA FAZLA PAY ALMAK İSTİYORUZ’

Azerbaycan’ın karşılıklı tarım müşaviri atanması konusunda talebinin bulunduğunu da aktaran Pakdemirli, şunları söyledi:

"Azerbaycan tarafından bir tarım müşaviri olursa biz de atarız, hiç bir sıkıntımız yok. İşbirliği alanlarında biri de TİGEM, Tarımsal İşletmeler Genel Müdürlüğümüz. Hem tohumculuk hem de diğer alanlarda iş birliklerimiz devam edecek. Biz kültür balığı yetiştiriciliğinde dünya önde gelen ülkelerdeniz. 2023 hedefimiz olan 1 milyar dolar ihracat hedefimizi geçen yıl itibarıyla gerçekleştirdik. İleriye yönelik daha agresif bir hedef koyarak 2023 için 2 milyar dolar ihracat hedefini koyduk. Kültür balıkçılığı konusundaki bilgi birikimimizi paylaşmak istiyoruz. Azerbaycan'ın yaptığı balık ticareti ve ithalatından da daha fazla pay almak istediğimizi, ama Azerbaycan'ın kendi kapasitesini oluşturmak istediğinde onların yanında olacağımızı dost ve kardeş ülke olarak bildirdik."