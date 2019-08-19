Bakan Pakdemirli, İzmir'deki orman yangını bölgesini havadan inceledi (2) - Yeniden

Taylan YILDIRIM- Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki ormanlıkta dün başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Gece boyunca çalışmalara katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sabah saatlerinde ise helikopterle yangın bölgesini inceledikten sonra açıklama yaptı. Pakdemirli, 500 hektarlık alanın zarar gördüğünü, 4 evin kısmen yandığını, boşaltılan köylere dönüşlerin olduğunu, Muğla'daki 2 yangın ile Urla'daki yangınların kontrol altına alındığını söyledi.

Karabağlar'ın kırsal Tırazlı Mahallesi'nde dün saat 13.00'te başlayan orman yangını, saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreyi bulan rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Menderes Ürkmez'e kadar olan yaklaşık 15 kilometrelik alanda uzanan yangında, helikopterler de şiddetli rüzgar nedeniyle etkili çalışmalarda bulunamadı. Gece boyunca karadan devam eden çalışmalara havanın aydınlanmasıyla birlikte 13 helikopter ile tekrar müdahale edilmeye başlandı. Gece boyunca çalışmalara katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sabah saatlerinde ise helikopterle yangın bölgesinde havadan inceleme yaptı.

'500 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ'

Havadan bölgeyi inceledikten sonra açıklama yapan Bakan Pakdemirli, yangınla ilgili son rakamları da verdi. Dünden beri 4 büyük yangınla mücadele ettiklerini anlatan Pakdemirli, "Muğla'daki 2 yangın da büyük ölçüde kontrol altında. İlerleyen saatlerde de oradaki ekipler takviye olarak buradaki yangına müdahale edecekler. Urla Yağcılar ve burada Karabağlar'dan çıkıp Seferihisar sınırlarına kadar varan yangınımızı var. Urla yangınımız tamamen kontrol altında, soğutma çalışmaları devam ediyor. Gece boyunca sıkı çalışmalar sonuç aldırdı. Sabahın ilk ışıklarıyla helikopterlerin pervanelerinin dönmesi, meteorolojik şartların olumlu seyretmesi kaynaklı olarak daha hızlı netice almaya başladık. Bu yangın için kontrol altında, diyemeyiz ama yer yer tütmelerin yanında yoğun yangın bölgesi Efemçukuru güneyinde, o köyleri tehdit eden bir durum yok. Boşaltılan köyler vardı. Buralar normale döndü. Burada sıkıntı yok. Gece boyunca elde edilen kazanımların, gündüz rüzgarını artmasıyla kaybolma riski var. Ekiplerimiz sahada var güçleriyle çalışıyorlar" diye konuştu.

Yangında 4 evin zarar gördüğünü de kaydeden Pakdemirli, "Yangında en önemli şey ağaçlarımızın, bitki örtümüzün, yaban hayatımızın kaybolması. Dün Cumhurbaşkanı'mıza yangın daha 50 ile 100 hektar arasında olduğu sırada 500 hektara kadar yayılabileceğini söylemiştim. Kesin olarak hesaplamamakla birlikte 500 hektar gözüküyor. Sevindirici olan şu, parçalı bir şekilde yanmış tamamen bir yanan alan yok. Bu kısmi olarak bizi teselli edebilir. Tarım arazilerinde benim gözle gördüğüm önemli bir zarar yok ama soğutma çalışmalarından sonra zarar tespit çalışmaları yapılır" dedi.

Bakan Pakdemirli, bu yangında 13 helikopterin kullanıldığını, diğer yangınlarla birlikte toplam 24 helikopterin yanı sıra 1150 kişilik personelin 280 arazöz ve 35 dozerle görev aldığını söyledi.

'YANGINLARA DUYARLILIKTA DÜNYAYLA YARIŞIR HALE GELMEMİZ GEREK'

Yangına müdahalede ve ihbarların yapılması konusunda Türkiye'nin iyi noktada olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Bu yangının çıkış sebebini bilmemekle beraber yangınlar genel olarak ihmal ve dikkatsizlikten çıkıyor. Bu yangının sebebini kolluk kuvvetlerimiz araştırıyor. Yazın özellikle mangal, piknik, bunlara dikkat etmemiz lazım. Yoldan geçerken atılan sigaraya, araziye atılan şişeye dikkat etmemiz gerekiyor. Yangınlara duyarlılıkta dünyayla yarışır hale gelmemiz gerekiyor. Yangınla mücadelede, dünyanın en iyisi diyebiliriz. Vatandaşımızın duyarlılığını da bu seviyeye çekmemizi lazım. 'Alo 177' hattımız var. Vatandaşlarımızın özellikle ihbar konusundaki duyarlılığına teşekkür ediyorum. Bu konuda iyiyiz ama yangının çıkarmamakta etkili olmamız lazım" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, geçen seneye göre, çıkan yangın sayısında artış olmasına rağmen erken müdahalelerle yanan alan konusunda daha iyi durumda olduklarını da kaydetti.