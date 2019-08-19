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Bakan Pakdemirli, İzmir'deki orman yangını bölgesini havadan inceledi (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 15:45 | Son Güncelleme

KÖYLÜLER YARALARINI SARIYOR İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün ormanlık alanda başlayan ve rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bakan Pakdemirli, İzmir'deki orman yangını bölgesini havadan inceledi (5)

KÖYLÜLER YARALARINI SARIYOR
İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün ormanlık alanda başlayan ve rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 500 hektar alanda etkili olan yangında alevlerin tehdit etmesi üzerine boşaltılan Yukarı Ormanlı ve Kuyucak köylerinde vatandaşlar geceyi endişeli gözlerle dışarıda geçirdi. Sabah saatlerinde rüzgarın etkisiyle yangının yön değiştiremesi üzerine vatandaşlar tekrar evlerine döndü. Endişeyle evlerinin zarar görüp görmediğini inceleyen köylüler gece büyük korku yaşadıklarını, evlerinin yanmaması için bahçe hortumlarıyla duvarlarını ıslattıklarını, alevlerin bahçelerindeki ağaçları yaktığını ancak evlerine zarar vermediğini anlattı.
Bu arada yangının neden olduğu hasar da ortaya çıkmaya başladı. Alevler köylülerin üzüm bağlarına zarar vermesinin yanı sıra evlerine su getirdikleri hortumları da yaktı. Köylüler yaralarını sarmaya çalışırken,ekiplerin ise yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

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Bakan Pakdemirli, İzmir'deki orman yangını bölgesini havadan inceledi (5)Bakan Pakdemirli, İzmir'deki orman yangını bölgesini havadan inceledi (5)Bakan Pakdemirli, İzmir'deki orman yangını bölgesini havadan inceledi (5)

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