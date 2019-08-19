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Bakan Pakdemirli, İzmir'deki orman yangını bölgesini havadan inceledi (7)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 20:54 | Son Güncelleme

İKİ GÜNDE 23 YANGIN ÇIKTI İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün ormanlık alanda başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyüp Menderes ve Seferihisar yönüne ilerleyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bakan Pakdemirli, İzmir'deki orman yangını bölgesini havadan inceledi (7)

İKİ GÜNDE 23 YANGIN ÇIKTI
İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün ormanlık alanda başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyüp Menderes ve Seferihisar yönüne ilerleyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Gün boyunca bölgede havadan ve karadan incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve Ak Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile birlikte açıklamalarda bulundu. Dünden bu yana 15'i orman 8'i kırsal olmak üzere toplam 23 yangın çıktığını ve Karabağlar'daki hariç hepsinin kontrol altına alındığını söyleyen Bekir Pakdemirli, "Tabii ki meteorolojik şartların kontrolü güçleştirdiği bir ortamdayız. Sürekli rüzgarın yönü değişiyor. Biz Efemçukuru, Çatalca, Gödence köylerini koruyalım derken diğer tarafta risk durumundan çıkardığımız Kuyucak, Orhanlı, Yeniköy ve Beyler tekrar risk altına girdi rüzgarın yön değişmesinden dolayı. Ancak önemli bir risk yok. Kuyucak'ta kısmi bir tahliye yaptık, diğerlerinde tahliye yapmadık. Ama önemli bir risk barındırmıyor herhangi bir risk görürsek kolluk kuvvetleriyle bu köyleri de tahliyeye başlarız" dedi.
İLK KEZ GECE GÖRÜŞ SİSTEMİYLE UÇULACAK
Hava araçlarının müdahalesinin önemli olduğunu ifade eden Bekir Pakdemirli şunları söyledi:
"Sabahları gün doğumu ve gün batımı arasında sivil havacılık kuralları gereği helikopterlerimiz uçabiliyor. Biz hem gündoğumundan hem de gün batımından zaman kazandık. Gün batımı 20.00'yi 8 gece ben ise 20.20'de helikopterlere kışlalarına gitme talimatı verdim. Ancak bu gece ilk kez gece görüş sistemiyle yönetim helikopteri kara ekiplerini yönlendirmek için uçacak. Ben de katılacağım. Dünyada gece uçuşu yapılan bu şekilde bir uçuş yok. Bir ağacımız daha yanmasın diye bunu uygulayacağız. Koordinasyonu sağlama maksatlı gece yangın koordine ediyor olacağız."
19 HELİKOPTER VE 1150 PERSONELLE BÜYÜK MÜCADELE
Yangına müdahale eden ekiplerin sayısı hakkında bilgi veren Bekir Pakdemirli, 19 helikopterin yanı sıra 240 arazöz, 25 dozer ile 1150 personelin söndürme çalışmalarına katıldığını anlattı. Yangının 500 hektarda etkili olduğunu söyleyen Bekir Pakdemirli, "Bu kabaca bir rakamdı. Değişiklik yok. Aynı alanda devam ediyor, çünkü rüzgar dönüp duruyor. Kabaca bu kadar olabileceğini varsaydık. Sayın Cumhurbaşkanımız da konuyu yakından takip ediyor. Üzüntülerini iletti. Biz de alanın büyümemesi, alanın çevrilmesi için çaba gösteriyoruz. Şartlar sürekli aleyhimizde hem nem, hem ısı ve rüzgar sürekli değişkenlik gösteriyor. Sürekli atlamalar yapılıyor. Arazide tek bir yerde yangınla değil yüzlerce binlerce yangınla mücadele etmek durumundayız. Hep birlikte sabırla mücadele etmek zorundayız. Meteorolojik şartlar, bize verildiğinden biraz daha iyi gidiyor. Kuvvetleri ve değişken bir rüzgar var. Gece daha rahatlamasını bekliyoruz. Bundan sonra biraz daha yangına yaklaşabilecek kara ekiplerimiz" dedi.

Taylan YILDIRIM / İZMİR (DHA)

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Bakan Pakdemirli, İzmir'deki orman yangını bölgesini havadan inceledi (7)Bakan Pakdemirli, İzmir'deki orman yangını bölgesini havadan inceledi (7)Bakan Pakdemirli, İzmir'deki orman yangını bölgesini havadan inceledi (7)Bakan Pakdemirli, İzmir'deki orman yangını bölgesini havadan inceledi (7)

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