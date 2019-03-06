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Bakan Pakdemirli “Kale-i Sultaniye Çanakkale” programına katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2019 22:00 | Son Güncelleme

Çanakkale’de ’Kale-i Sultaniye Çanakkale’ programına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Eğitim Bir-Sen’in en önemli görevi bir defa iyi gelecek nesiller yetiştirmek.

Çanakkale’de ’Kale-i Sultaniye Çanakkale’ programına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Eğitim Bir-Sen’in en önemli görevi bir defa iyi gelecek nesiller yetiştirmek. Vatanını milletini bilen, tarihiyle kopmamış, tarihinden utanmayan ama yanlışlarından ders alan ve geleceğe umutla bakan bir nesil yetiştirmemiz lazım" dedi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İçdaş Kongre Merkezi’nde Eğitim Bir-Sen Çanakkale Şubesi tarafından düzenlenen Araştırmacı-Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı ’Kale-i Sultaniye Çanakkale’ programı düzenlendi. Etkinliğe Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale AK Parti Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Çanakkale Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Resul Can, Çanakkale Memur-Sen Şube Başkanı Suat Özen, Eğitim Bir-Sen temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Program saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Programda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Fikir hürriyeti tamam bunun sonuna kadar gidelim. Sivil toplumun gelişmesi lazım. Eğitim Bir-Sen, Memur-Sen bunların hepsi, hakikaten sonuna kadar gitmemiz gereken yerler. Ama Eğitim Bir-Sen’in en önemli görevi bir defa iyi gelecek nesiller yetiştirmek. Vatanını milletini bilen, tarihiyle kopmamış, tarihinden utanmayan ama yanlışlarından ders alan ve geleceğe umutla bakan bir nesil yetiştirmemiz lazım" dedi.

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