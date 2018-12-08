HABER

Bakan Pakdemirli, Karacabey TİGEM'de incelemelerde bulundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.12.2018 13:43 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) Karacabey işletmesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Pakdemirli, Karacabey TİGEM'de incelemelerde bulundu

Muammer İRTEM-Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) Karacabey işletmesinde incelemelerde bulundu.
Bursa'da dün çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Bakan Bekir Pakdemirli, TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu. İşletmenin atçılık tesislerini gezen Bakan Pakdemirli, aygır tavlasında bulunan ve her biri yarış hayatı boyunca büyük başarılara imza attıktan sonra damızlık olarak TİGEM'e teslim edilen 'Baba Mevlüt' ve 'Bilgin' gibi ünlü aygırlar hakkında Genel Müdür Ayşe Ayşin Işıkgece ve işletme yetkililerinden bilgiler aldı. TİGEM'in safkan Arap atı yetiştiriciliği yaptığı 3 işletmeden biri olan Karacabey'deki tesislerde atlara havuç yediren Pakdemirli'ye, aygırların beslenmesine ilişkin detaylı bilgi verildi. Daha sonra Kangal ve Akbaş çoban köpeklerinin yetiştirildiği tesislerde incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Bakan Pakdemirli, burada yavru köpekleri sevdi.

FOTOĞRAFLI

Bakan Pakdemirli, Karacabey TİGEM'de incelemelerde bulunduBakan Pakdemirli, Karacabey TİGEM'de incelemelerde bulunduBakan Pakdemirli, Karacabey TİGEM'de incelemelerde bulunduBakan Pakdemirli, Karacabey TİGEM'de incelemelerde bulundu

PARTNERBeklenen video: İşte Game of Thrones'un son sezon fragmanıBeklenen video: İşte Game of Thrones'un son sezon fragmanı
Erdoğan'ın, 'Dünya 5’ten büyüktür' sözü tarih kitabındaErdoğan'ın, 'Dünya 5’ten büyüktür' sözü tarih kitabında
Erdoğan'ı hiç böyle görmediniz: Bu Oflular bir alem, bir dinleErdoğan'ı hiç böyle görmediniz: Bu Oflular bir alem, bir dinle
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Evine yaptığı sistemle doğalgaz faturası ödemiyor!

Evine yaptığı sistemle doğalgaz faturası ödemiyor!

Konya'dan kahreden şehit haberi!

Konya'dan kahreden şehit haberi!

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Gece kulübünde izdiham dehşeti! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gece kulübünde izdiham dehşeti! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rıdvan Dilmen: Ersun Yanal balıklama atlar! Fenerbahçe sonuçta...

Rıdvan Dilmen: Ersun Yanal balıklama atlar! Fenerbahçe sonuçta...

Yavuz Dizdar'ın sözleri çok konuşulacak: Yakında doktora ihtiyaç kalmayacak

Yavuz Dizdar'ın sözleri çok konuşulacak: Yakında doktora ihtiyaç kalmayacak

İlginizi Çekebilir

Belediye başkanı adayı açıklandı, parti karıştı! Toplu istifa depremi

Belediye başkanı adayı açıklandı, parti karıştı! Toplu istifa depremi

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

İttifakta 'WhatsApp' çatlağı! MHP'li başkan gruba eklenince ortaya çıktı

İttifakta 'WhatsApp' çatlağı! MHP'li başkan gruba eklenince ortaya çıktı

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

Siyaset gündemini hareketlendiren açıklama! 'Akşener istedi'

Siyaset gündemini hareketlendiren açıklama! 'Akşener istedi'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hiç böyle görmediniz: Bu Oflular bir alem ya, bir dinle

Erdoğan'ı hiç böyle görmediniz: Bu Oflular bir alem, bir dinle

AK Parti'de şok istifa!

AK Parti'de şok istifa!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ittifak uyarısı: Bunlarla ilgilenmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek uyardı!

Pazarcık’ta CHP’de 44 üye adayı beğenmeyip istifa etti

Pazarcık’ta CHP’de 44 üye adayı beğenmeyip istifa etti

Kulisleri hareketlendiren açıklama: 51 il ve ilçede adaylar belli oldu

Kulisleri hareketlendiren açıklama: 51 il ve ilçede adaylar belli oldu

Ankara'yı karıştıran Hakan Fidan iddiası! Erdoğan'dan ilk açıklama

Ankara'yı karıştıran iddialarla ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.