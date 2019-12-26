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  4. Bakan Pakdemirli: Karadeniz'deki yangınların tamamı söndürüldü (2)

Bakan Pakdemirli: Karadeniz'deki yangınların tamamı söndürüldü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 13:15 | Son Güncelleme

ORMAN İŞÇİLERİNİN ZORLU YANGIN MESAİSİ Karadeniz Bölgesi'nde 3 günde 75 noktada çıkan, 260 hektar orman ve tarım arazisinin zarar gördüğü yangınlar kontrol altına alındı.

ORMAN İŞÇİLERİNİN ZORLU YANGIN MESAİSİ
Karadeniz Bölgesi'nde 3 günde 75 noktada çıkan, 260 hektar orman ve tarım arazisinin zarar gördüğü yangınlar kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 23 ilden gelen yangın söndürme ekipleri, gece gündüz aralıksız alevlere müdahale etti. Demirören Haber Ajansı (DHA) ekipleri, mevsimlik orman işçilerinin zorlu yangın söndürme mesaisini görüntüledi. Muğla'nın Fethiye ilçesinden gelen orman işçileri, zorlu arazi koşullarında orman için patika yolları kullanarak, ulaştıkları yangın noktalarında kazma, kürek ve tırmıklar ile alevlere müdahale etti. Ekipler, ormangülü ağaçları ile kaplı alanda örtü şeklinde devam eden yangınları kontrol altına aldı. Çalılıklarla kaplı ormanda ilerlemekte zorlanan ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan duman nedeniyle zor anlar yaşadı. Orman işçileri, tüm zorluklara rağmen yangınları kontrol altına almayı başardı. Orman işçileri, 3 gündür gece gündüz alevlerle mücadele ettiklerini belirterek, zor şartlarda çalıştıklarını söyledi. İşçiler, anız yakılmaması yönünde uyarılarda bulundu.
Karadeniz Bölgesi'nde çıkan orman ve örtü yangınlarının, anız yangını olarak başladığı ve rüzgarın etkisiyle yayıldığı belirlenmişti. Anız yangınlarının orman yangınlarına neden olduğu gerekçesiyle 7 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştı.
Bakanlık ve valilik uyarısına rağmen Trabzon'un Köprübaşı ilçesindeki birçok noktada anız yakıldığı görüldü. Bazı kişiler, anız ateşinin tehlike oluşturmadığını savundu.

Muhammet KAÇAR-Selçuk BAŞAR-Tolga SAĞLAM-Arzu ERBAŞ/TRABZON, (DHA)

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