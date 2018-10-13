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Bakan Pakdemirli: Karkas et kesim fiyatlarını artırma kararı aldık (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 10:47 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Malatya'da yaptığı açıklamada, "İthalde ve yerlide karkas et kesim fiyatlarını artırma kararı aldık.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Malatya'da yaptığı açıklamada, "İthalde ve yerlide karkas et kesim fiyatlarını artırma kararı aldık. Besicilerimizi desteklemek için kilo başı 26 lira olan ithal menşeli büyükbaş kesim fiyatının kilosunu 28 liraya artırdık. Yerli büyükbaş kesim fiyatının kilosunu ise 28 liradan 29'ya liraya artırdık. Besicilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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