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Bakan Pakdemirli Katar’a resmi ziyarette bulunacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2019 18:52 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, beraberindeki heyet ile Katar’a 2 günlük resmi bir ziyarette bulunacak.Bakan Pakdemirli, Katar ziyaretinin ilk gününde Doha’daki Türk askeri üssünü ziyaret edecek.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, beraberindeki heyet ile Katar’a 2 günlük resmi bir ziyarette bulunacak.
Bakan Pakdemirli, Katar ziyaretinin ilk gününde Doha’daki Türk askeri üssünü ziyaret edecek. Pakdemirli, ziyaretin ikinci gününde Katar Başbakanı Abdullah bin Nasır es-Sani’nin de açılış konuşmasını yapacağı 7. Katar Uluslararası Tarım Fuarı’nın açılışına katılacak. Fuar kapsamında açılan stantlar gezilecek ve 1 milyon fidan projesinin açılışı gerçekleştirilecek.
Ayrıca Bakan Pakdemirli, Katar’da Katar Belediye ve Çevre Bakanı ile başbaşa ve heyetlerarası bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve tarım politikaları masaya yatırılacak.

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