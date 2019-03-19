Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Doha’da 7. Katar Uluslararası Tarım Fuarı’nın açılışına katıldı. Pakdemirli, "Katar’ın kısa dönem içinde, bu kadar hızlı bir şekilde gıda güvenliğini sağlayacak strateji ile mesafe kazanmasını çok başarılı buluyorum" diye konuştu.

2 günlük resmi ziyaret kapsamında Katar’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Katar Başbakanı Abdullah bin Nasır Es-Sani’nin de katıldığı 7. Katar Uluslararası Tarım Fuarı’nın açılışına katıldı. Pakdemirli, Başbakan Abdullah bin Nasır Es-Sani ve tarımdan sorumlu Belediye ve Çevre Bakanı Abdullah bin Abdülaziz bin Turki Al-Subaie ile birlikte fuar alanında kurulan stantları gezdi.

Başbakan Es-Sani ile stantların gezilmesi esnasında uzun süre görüşen Bakan Pakdemirli, iki ülke arasındaki tarım sektöründeki gelişmeleri ele aldı. Fuarda bulunan Türk iş adamlarının açtığı stantları da gezen Bakan Pakdemirli, Türk ve Katarlı iş adamları ile uzun süre sektör üzerine sohbet etti.

“Başına bir musibet gelince anlarsın”

Dost ve kardeş ülke Katar’da bulunmaktan dolayı memnun olduğunu belirten ve Katar’ın gıda güvenliği konusunda son birkaç yılda başına gelen musibetten dolayı çok hızlı yol almış bir ülke olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, "Tüm tarım ve hayvancılık konularını ele alan bu fuara son derece yüksek bir katılımın olması Katar’ın potansiyelini gösteriyor. Son dönemde de Türk firmalarının artarak katılım göstermesi de memnuniyet verici. Neredeyse tüm Türk firmaları ve özellikle Katar’ın Hasad firması dahil önemli firmaları ile görüştük. Sayın Başbakan ile beraber fuar ziyaretimiz oldu. Diğer konularda da sürekli yüksek düzeyli temas sağlayarak görüş alış verişinde bulunduk” dedi.

Bakan Pakdemirli, iki dost ülkenin ticari ilişkilerinin ve karşılıklı yatırımlarının daha da gelişmesi maksadıyla fuarın önemli olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin dost ve kardeş ülke Katar ile ilişkilerini daha ileriye taşıma noktasında iştahlı olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, “Güzel kardeşlik ilişkilerinin de ekonomik ilişkilerin gelişmesi ile daha da ileriye taşınacağına inanıyorum. İki ülke olarak biraz daha gayret edersek bu konuda da çok önemli gelişmelere imza atacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Türklerin “Bir musibet, bin nasihatten iyidir” ifadesini hatırlatan Bakan Pakdemirli, “Bin nasihat ederler anlamazsın, başına bir musibet gelince anlarsın. Bu çok önemli bir sözdür. İnsanların, ülkelerin başına bu tarz musibetler gelmediği sürece anlayamıyorsun. Bu anlamda da Katar’ın kısa dönem içinde, bu kadar hızlı bir şekilde gıda güvenliğini sağlayacak strateji ile mesafe kazanmasını çok başarılı buluyorum” ifadelerini kullandı.