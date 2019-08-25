Bakan Pakdemirli, Keşan’da yanan ormanlık alanda incelemelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Yeşiköy’de yanan ormanlık alanda incelemelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Pakdemirli, "24 Ağustos itibarıyla birçok ilimizde 16 yangınla mücadele etmek zorunda kaldık. Bu 16 yangının 15 tanesi ya tamamen söndürüldü ya da kontrol altında. Bu yangınımız öğle saatlerinde 13.40’ta çıktı, ilk 10 dakika içinde hızlı bir şekilde müdahale etmeye başladık. Geceleri hava araçlarıyla uçuş imkanı olmadığından dolayı geceleri bir miktar daha koordinasyonumuz azalmakla birlikte meteorolojik şartların da, rüzgarın azalması ve nemin artması nedeniyle şartlar daha olumluya döndü. Şu saat itibarıyla ekiplerimiz hala mücadeleye devam ediyor. Yangın sadece güney kısmında buradan yaklaşık 2 bin 700 ila 300 metre arasında uzaklıkta bir kısımda hala yangın devam etmekte ancak buraya 5 koldan müdahale edilmekte, yangın da dolayısıyla hapsedilmiş oldu. Özellikte bitki örtüsünün yoğun olması, teknik tabirle üç kapalı bir orman olması, çam ve meşe ormanlarından oluşması ve sık olmasından dolayı bazı bölgelere işçilerimizi sokmaktan dolayı zorluk çekiyoruz. Bu bölgenin bir özelliği var, bir tarafı uçurum. Motorlu testere ile açtığımız yoldan işçilerimiz yangını bitirme yoluna girecektir" dedi.