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Bakan Pakdemirli, Keşan’da yanan ormanlık alanda incelemelerde bulundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.08.2019 10:22 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Yeşiköy’de yanan ormanlık alanda incelemelerde bulundu.İncelemelerinin ardından yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Pakdemirli, "24 Ağustos itibarıyla birçok ilimizde 16 yangınla mücadele etmek zorunda kaldık.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Yeşiköy’de yanan ormanlık alanda incelemelerde bulundu.
İncelemelerinin ardından yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Pakdemirli, "24 Ağustos itibarıyla birçok ilimizde 16 yangınla mücadele etmek zorunda kaldık. Bu 16 yangının 15 tanesi ya tamamen söndürüldü ya da kontrol altında. Bu yangınımız öğle saatlerinde 13.40’ta çıktı, ilk 10 dakika içinde hızlı bir şekilde müdahale etmeye başladık. Geceleri hava araçlarıyla uçuş imkanı olmadığından dolayı geceleri bir miktar daha koordinasyonumuz azalmakla birlikte meteorolojik şartların da, rüzgarın azalması ve nemin artması nedeniyle şartlar daha olumluya döndü. Şu saat itibarıyla ekiplerimiz hala mücadeleye devam ediyor. Yangın sadece güney kısmında buradan yaklaşık 2 bin 700 ila 300 metre arasında uzaklıkta bir kısımda hala yangın devam etmekte ancak buraya 5 koldan müdahale edilmekte, yangın da dolayısıyla hapsedilmiş oldu. Özellikte bitki örtüsünün yoğun olması, teknik tabirle üç kapalı bir orman olması, çam ve meşe ormanlarından oluşması ve sık olmasından dolayı bazı bölgelere işçilerimizi sokmaktan dolayı zorluk çekiyoruz. Bu bölgenin bir özelliği var, bir tarafı uçurum. Motorlu testere ile açtığımız yoldan işçilerimiz yangını bitirme yoluna girecektir" dedi.

"320 personel ile yangına müdahale edildi"
Yangına hem havadan hem de karadan müdahale edildiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Yangına alacakaranlığı da kullanarak hava kararana kadar 5 helikopterle müdahale edildi. Sadece hava araçları değil, 68 arazöz, 6 itfaiye aracı, 15 iş makinası ve 320 personel ile yangına müdahale edildi. Yolların olmadığı bölgelerde iş makinaları yol açmaya devam ediyor. Sevinerek söylemek isterim ki şu anda yangın çok kuvvetle kontrol altında, önemli bir gelişme olmazsa sabah saatlerinde soğutmaya başlarız" dedi.
Yangında zarar gören alan ile ilgili şimdilik açıklama yapmak için erken olduğunu belirten Pakdemirli, "İzmir’de bu hafta karşılaştığımız yangın çok büyük, ona göre göreceli çok daha ufak bir yangınla karşı karşıyayız ama arkadaşlar tabii ki yangın soğutulduktan ve söndürüldükten sonra gerekli çalışmaları yaparlar. Yangının miktarı belli olduktan sonra da gerekli açıklamaları yaparlar" dedi.
Sabah saatlerine doğru yangın kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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