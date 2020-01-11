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Bakan Pakdemirli: "(Kıbrıs isale hattındaki kopukluk) Bir aya kadar bu işin çözülmesi talimatını verdim, Kıbrıs'ta şu anda bir su problemi yok."
Bakan Pakdemirli: "(Kıbrıs isale hattındaki kopukluk) Bir aya kadar bu işin çözülmesi talimatını verdim, Kıbrıs'ta şu anda bir su problemi yok."
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11.01.2020 12:55 |
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Bakan Pakdemirli: "(Kıbrıs isale hattındaki kopukluk) Bir aya kadar bu işin çözülmesi talimatını verdim, Kıbrıs'ta şu anda bir su problemi yok."
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