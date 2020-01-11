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Bakan Pakdemirli: "(Kıbrıs isale hattındaki kopukluk) Şu an itibarıyla olayın bir kırılma olmadığı, sadece bir yerinden çıkma olduğu gözlemlendi."
Bakan Pakdemirli: "(Kıbrıs isale hattındaki kopukluk) Şu an itibarıyla olayın bir kırılma olmadığı, sadece bir yerinden çıkma olduğu gözlemlendi."
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11.01.2020 12:47 |
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Bakan Pakdemirli: "(Kıbrıs isale hattındaki kopukluk) Şu an itibarıyla olayın bir kırılma olmadığı, sadece bir yerinden çıkma olduğu gözlemlendi."
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