Bakan Pakdemirli, "Kıl Çadırlar Aydınlanıyor Projesi" sertifika törenine katıldı: (2)

MERSİN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, borçlarını ödeme zorluğu çeken çiftçi ve üreticilere kolaylık sağlayacaklarını belirterek, "1,5 yılda, 17 yurt dışı ve 62 il ziyareti ile toplam 194 program gerçekleştirdik. Dünyadaki gelişmelerin hızından geri kalmamak adına bürokrasiyi azaltarak, yeni tarım politikalarımızla seri ve etkili bir süreci yönetmeye çalışıyoruz." dedi.

Bakan Pakdemirli, Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kıl Çadırlar Aydınlanıyor Projesi" tanıtım ve sertifika programında yaptığı konuşmada, Ziraat Bankası'ndan kredi kullanan ve geri ödemelerde sorun yaşayan çiftçilerin borçlarının yıllık yüzde 9 faiz oranıyla, 5 yıla kadar uzun vadeli yeniden yapılandırılacağını anımsattı.

Böylece, borçlarını ödeme zorluğu çeken çiftçi ve üreticilere kolaylık sağlayacaklarını vurgulayan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"1,5 yılda, 17 yurt dışı ve 62 il ziyareti ile toplam 194 program gerçekleştirdik. Bütün bu programları sahayı dinlemek, sizleri anlamak için yaptık. Dünyadaki gelişmelerin hızından geri kalmamak adına bürokrasiyi azaltarak, yeni tarım politikalarımızla seri ve etkili bir süreci yönetmeye çalışıyoruz. Bunun için, geçtiğimiz aylarda ülkemiz tarihinin en geniş katılımlı Tarım Orman Şurasını 'Ortak Akıl' buluşmalarıyla gerçekleştirmiştik. 'Bir fikrim var' diyen bütün vatandaşlarımızdan gelen 50 bini aşkın fikir, plan ve projeyi, çalışma gruplarımızda sınıflandırdık. Son 1,5 aydır da bu büyük bilgi, plan ve proje hazinesinden yol haritamızı çıkarmaya çalışıyoruz."