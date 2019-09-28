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Bakan Pakdemirli: Kilis'in içme suyu problemini çözdük

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.09.2019 20:02 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Geçen yılda bir kuraklık yaşandı ve biz burada hiçbir maliyet, hiçbir masrafı düşünmeden çok hızlı bir şekilde geçen yıl su probleminizi çözdük" dedi.

Bakan Pakdemirli: Kilis'in içme suyu problemini çözdük

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Geçen yılda bir kuraklık yaşandı ve biz burada hiçbir maliyet, hiçbir masrafı düşünmeden çok hızlı bir şekilde geçen yıl su probleminizi çözdük" dedi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kilis'e gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman sektörü değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Pakdemirli, kentte Suriyeli sığınmacılara kaynaklanan içme suyu problemini çözdüklerini ifade ederek, "Geçen yılda bir kuraklık yaşandı ve biz burada hiçbir maliyet, hiçbir masrafı düşünmeden çok hızlı bir şekilde geçen yıl su probleminizi çözdük. Kilis tabi bizim için son derece önemli bir ilimizdir. Aslında 2011'e kadar da sınır ticareti ile bilinen, bundan sonrasında ticaretinde ağırlık olarak geçiren bir ilimiz olmasına rağmen, Kilis bugün kendini de tarım hayvancılık ve diğer alanlarda da ispat ettiğini görmüş olduk. Tabii ki Kilis'e de bir pozitif ayrımcılık yapmamız gerekiyor" dedi.
'KİLİS, NÜFUSUNDAN FAZLA SURİYELİ BARINDIRIYOR'
Bakan Pakdemirli sözlerini şöyle sürdüdü:
"Kilis kendi nüfusundan daha fazla nüfusu burada misafir ediyor. Suriyeli vatandaşlarımızı misafir ediyor. Bu anlamda Biz bakanlık olarak Kilis’e mutlaka diğer illerimizde nasıl davranıyorsa bir adım önde davranma mecburiyetini his ederiz. Biz her ne kadar 81 ilin bakanlığı olsak da bazı illerimize öncelikle almamız gerekiyor. Ziyaretimizde aslında benim ve bakanlık bürokratlarını için önemi ve değeri yerinde olarak, bu tespiti yapmış olmak ve bundan sonra Kilis'e de normalde verdiğimiz önemden daha fazla bir önem vermemiz gerektiğinde görüyorum. Kilis'e Devlet Su İşleri olarak özellikle, son 17 yılda birçok yatırım getirdi. Özellikle Suriyeli vatandaşlarımızdan kaynaklanan içme suyu probleminiz vardı, geçen yılda bir kuraklık yaşandı ve biz burada hiçbir maliyet hiçbir harcanacak paradan kaçınmadan çok hızlı bir şekilde geçen yıl su probleminizi çözdük. Afrin barajından gelen hattımızın da ihalesinde geçen sene çok hızlı bir şekilde başlayıp, neredeyse bitirme aşamasına geldik ve sene sonunda da bitiriyoruz. Narlıca ve Yeni yapan kaynak sularına Kilis'in getirdik. Konak göletinin suyuna Kilis'te getirdik. Kilis'e 5 bin metreküp depo yaptık, üst katları su araştırmak için pompa istasyonu yaptı. Kayacık Barajı ve Kayacık sulaması inşaatını tamamladık. Afrin barajını yaptık, Yukarı Afrin Barajını yaptık, içme suyu isale hattının inşaatına bitirme aşamasına getirdik. 52 bin metreküplük ikinci bir arıtma yapacağız. Çünkü bu arıtmada Kilis'in ihtiyacı ve bu arıtmanın sularından da tarımsal sulamada faydalanıyor olacağız. Yıllardır yılan hikayesine dönen Sapkanlı göletini tamamladık. Musabeyli Barajı inşaatını ve Musabeyli sulamasını en kısa zamanda bitireceğiz. Afrin barajı 2 bin 913 hektar araziyi sulayacak bu işin planlaması da devam ediyor"
Bakan Pakdemirli toplantının ardından kentteki temaslarını sürdürdü.

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Bakan Pakdemirli: Kilis'in içme suyu problemini çözdükBakan Pakdemirli: Kilis'in içme suyu problemini çözdükBakan Pakdemirli: Kilis'in içme suyu problemini çözdükBakan Pakdemirli: Kilis'in içme suyu problemini çözdük

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