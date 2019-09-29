Bakan Pakdemirli: Kilis'in içme suyu problemini çözdük

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Geçen yılda bir kuraklık yaşandı ve biz burada hiçbir maliyet, hiçbir masrafı düşünmeden çok hızlı bir şekilde geçen yıl su probleminizi çözdük" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kilis'e gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman sektörü değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Pakdemirli, kentte Suriyeli sığınmacılara kaynaklanan içme suyu problemini çözdüklerini ifade ederek, "Geçen yılda bir kuraklık yaşandı ve biz burada hiçbir maliyet, hiçbir masrafı düşünmeden çok hızlı bir şekilde geçen yıl su probleminizi çözdük. Kilis tabi bizim için son derece önemli bir ilimizdir. Aslında 2011'e kadar da sınır ticareti ile bilinen, bundan sonrasında ticaretinde ağırlık olarak geçiren bir ilimiz olmasına rağmen, Kilis bugün kendini de tarım hayvancılık ve diğer alanlarda da ispat ettiğini görmüş olduk. Tabii ki Kilis'e de bir pozitif ayrımcılık yapmamız gerekiyor" dedi.