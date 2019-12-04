Bakan Pakdemirli, Kırgızistan ve Özbekistan tarım bakanları ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırgızistan Tarım, Gıda Sanayisi ve Arazi Islahı Bakanı Choduev Erkinbeg ve Özbekistan Tarım Bakanı Jamshid Khojaev ile görüştü.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Tarım Bakanları 6. Toplantısı için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırgızistan Tarım, Gıda Sanayisi ve Arazi Islahı Bakanı Choduev Erkinbeg ile heyetlararası görüştü. Görüşmede Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin, bağımsızlığından bu yana Kırgızistan’ın her alanda yanında yer aldığını, maddi ve manevi desteğini esirgemediğini, bu desteğin önümüzdeki dönemde de sürdürülmesinin öngörüldüğünü belirterek, iki ülke arasındaki tarihi köklere sahip ilişkilerin her alanda gelişerek 2011 yılında stratejik ortaklık düzeyine yükseltildiğini ifade etti.

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK), Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) ve Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantılarının iki ülke arasındaki ilişkilerin kurumsal bir yapıda sürdürülmesine imkân tanıdığının altını çizen Bakan Pakdemirli, Türkiye-Kırgızistan 9. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) için hazırlanan Ekonomik İşbirliğine Dair Eylem Planı’nda tarım ve orman konuları ile ilgili olarak; bitkisel üretimde adaptasyon ve verim denemeleri alanında işbirliği yapılması, tohumculuk, veterinerlik alanında işbirliği yapılması, Kırgızistan’da organik tarımda kurumsal kapasitenin artırılması, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki Koruma ve Karantina Alanında İşbirliği Anlaşması imzalanması, su ürünleri alanında teknik işbirliği yapılması, tarım ve gıda endüstrisinde ticaretin gelişimi, orman koruma, ağaçlandırma, fidan yetiştiriciliği, sürdürülebilir orman yönetim planı yapılması konularında işbirliği yapılması hususunda mutabakata varılmasının memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Bakan Pakdemirli, 2020 yılında iki ülke arasında Tarım Yürütme Komitesi Toplantısı’nın yapılması için çalışmalara başlanılması ve toplantı marjında, bitki koruma ve bitki karantinası alanında mutabakat zaptının imzalanması için karşılıklı çalışmalara başlamayı önerdi.

Görüşmelerde FETÖ konusu da gündeme gelirken, Bakan Pakdemirli, FETÖ konusunda Türkiye’nin Kırgızistan’dan daha kararlı bir mücadele vermesini beklediğini söyledi.