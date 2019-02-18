Bakan Pakdemirli Kırklareli'nde

KIRKLARELİ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "CHP'nin siyasetini biliyoruz. CHP'nin siyaseti hep çamur, çöp ve çukur siyasetinden öteye gitmiyor, ne yazık ki böyle." dedi.

Bakan Pakdemirli, Babaeski ilçesinde AK Parti seçim bürosu açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyledi.

Pakdemirli, üreticinin, çiftçinin, köylünün, vatandaşın her türlü sorununa çözüm için çok çalıştıklarını ifade etti. Bu sırada bir vatandaş, "Gençsiniz, enerji dolusunuz Sayın Bakanım sizden de bunu bekleriz, çiftçiye vermiş olduğunuz desteklerden dolayı çok teşekkür ederim." diyerek Bakan Pakdemirli'ye sevgi gösterisinde bulundu.

Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak isteyenlerin çeşitli oyunlar denediğini vurgulayan Pakdemirli, "Ağustos ayında bir günde hiçbir sebebi yokken döviz kurlarını 7,5'lerde gördük. Allah'a şükür bunun etkilerini azalttık ve kur normal seviyelerine indi. Ama hakikaten Türkiye sürekli olarak istikrarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Burada da halkın desteği 16 yıldır iktidarının yanında. Özal'ın, Demirel'in istediği başkanlık sistemi geldi, Allah'a şükür. Bundan sonra Türkiye bu istikrarsızlaştırma savaşında daha başarılı olacak. Belki Türkiye sürekli, senede yüzde 5 büyümeyebilir ama bundan sonra yüzde 4 büyür, başka türlü yani Türkiye istikrarlı bir şekilde büyümek zorundaydı." diye konuştu.