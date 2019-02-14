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Bakan Pakdemirli Kırşehir'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2019 16:37 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırşehir Belediye Başkanı'nın güzel hizmetler yaptığını söyleyerek, "Bizler de böyle başarılı bir başkanın projelerine destek olmak için elimizden gelen yardımları bakanlık olarak yapacağız" dedi.

Bakan Pakdemirli Kırşehir'de

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırşehir Belediye Başkanı'nın güzel hizmetler yaptığını söyleyerek, "Bizler de böyle başarılı bir başkanın projelerine destek olmak için elimizden gelen yardımları bakanlık olarak yapacağız" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli programlara katılmak ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kırşehir'e geldi. Bakan Pakdemirli, ilk olarak Vali İbrahim Akın'ı makamında ziyaret etti. Buradaki ziyaretinin ardından da beraberindeki heyet ile Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'yi ziyaret etti. Ziyarette konuşan Bakan Pakdemirli, "Belediye Başkanımız, Kırşehir için çok güzel hizmetler yapmış. Bizler de böyle başarılı bir başkanın projelerine destek olmak için elimizden gelen yardımları bakanlık olarak yapacağız" dedi. Başkan Bahçeci de Bakan Pakdemirli'ye devam eden projeler hakkında bilgi verdi. Ziyarette Kırşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Veli Şahin, Bakan Pakdemirli'ye 40 numaralı forma hediye etti.

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Bakan Pakdemirli Kırşehir'deBakan Pakdemirli Kırşehir'deBakan Pakdemirli Kırşehir'de

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