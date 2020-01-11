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  4. Bakan Pakdemirli, KKTC Deniz Geçişi İsale Hattı'nı havadan inceledi

Bakan Pakdemirli, KKTC Deniz Geçişi İsale Hattı'nı havadan inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 14:37 | Son Güncelleme

Bakan Pakdemirli, KKTC Deniz Geçişi İsale Hattı'nı havadan inceledi

MERSİN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kopukluk oluşan KKTC Deniz Geçişi İsale Hattı'nı havadan inceledi.

Pakdemirli, çeşitli programlara katılmak üzere bulunduğu kentte, KKTC'ye giden isale hattının başladığı Anamur ilçesine geldi.

Helikopterle, isale hattında sorun olan bölümü inceleyen Pakdemirli'ye Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan eşlik etti.

Bir süre sorunlu bölgeyi havadan inceleyen Pakdemirli'ye, Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürü Vekili Şadiye Yalçın da bilgi verdi.

Pakdemirli, kentte katıldığı programda, "Kıbrıs'tan isale hattından su gelmediğine dair verilen bilgi ve araştırmalar neticesinde hatta bir kopukluk olduğu gözlemlendi. Bir aya kadar bu işin çözülmesi talimatını verdim, Kıbrıs'ta şu anda bir su problemi yok." açıklamasını yapmıştı.

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