Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan sayısını açıklayarak, herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla açıklamada bulundu. Mevcut hayvan varlığının kurbanlık ihtiyacını karşılayacağını belirten Pakdemirli, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık hayvan sayısına dair bilgiler verdi. Kurban Bayramı’nda hayvan varlığının yeterli olduğunu söyleyen Pakdemirli, "Kurbanlık olarak ülkemizde bu yıl 1 milyon 217 bin büyükbaş, 3 milyon 895 bin adet ise küçükbaş hayvanımız var” dedi.

Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı’nda kesilen hayvan sayısına da değinen Pakdemirli, “2018 yılında büyükbaş 866 bin, küçükbaş 2 milyon 682 bin olarak gerçekleşti. Netice itibarıyla bu yıl sahip olduğumuz kurbanlık hayvan varlığı, bayramda herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Veteriner sağlık raporu olan hayvanların iller arası nakline izin verilecek

"Salgın veya bulaşıcı hayvan hastalığı bulunan, kayıt altına alınmamış, kulak küpesiz ve yanlarında sığır cinsi hayvanlar için pasaport, koyun, keçi türü hayvanlar için nakil belgesi bulunmayan hayvanların sevklerine, alınıp satılmalarına ve kesilmelerine hiçbir surette izin verilmeyecektir" diyen Pakdemirli, "Kurbanlık olarak sevk edilecek hayvanların resmi veteriner hekimler tarafından muayene ve gerekli kontrolleri yapılacak, sağlıklı bulunan hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenerek iller arası nakline müsaade edilecek” şeklinde konuştu.