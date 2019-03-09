Bakan Pakdemirli: Mahsulü yüzde 25-30 fazla ödeyerek alacağız

Ankar'nın Gölbaşı ilçesinde çiftçilerle bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) olarak sizlerin mahsullerinizi en az yüzde 25-30 fazla ödeyerek alacağız. Sizleri bir nebze olsun rahatlatmak amacıyla, Ocak ayı 2 milyar, Şubat ayı 3 milyar, Mart ayında ise 3,7 milyar lira destekler ödeyeceğiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Oyaca Mahallesinde AK Parti’nin seçim irtibat bürosu açılışına katıldı. Bakan Pakdemirli'yi mahallenin girişinde çiftçiler ve traktörlerle karşıladı. Kasket takan Pakdemirli, açılışın yapılacağı alana traktör kullanarak geldi. Bakan Pakdemirli'ye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve partililer eşlik etti. Burada traktör römorkunda konuşan Pakdemirli, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ve Cumhur İttifakı Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek için destek istedi.

Ankara'nın, memleketin her yerinden gelen insanlarla dolu olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Memleketini en çok seven memleketine en çok hizmet edendir. Özhaseki, Ankara'ya çok güzel hizmet verecek. Ramazan Şimşek kardeşim de öyle Ankara’ya son derece hizmet verecek. Onların emrindeyiz. Yerel iktidarla genel iktidarın aynı olması halinde çok daha uyumlu çalışılıyor" dedi.