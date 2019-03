Bakan Pakdemirli: Mahsulü yüzde 25-30 fazla ödeyerek alacağız (2)

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde çiftçilerle bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) olarak sizlerin mahsullerinizi en az yüzde 25-30 fazla ödeyerek alacağız. Sizleri bir nebze olsun rahatlatmak amacıyla, Ocak ayı 2 milyar, Şubat ayı 3 milyar, Mart ayında ise 3,7 milyar lira destekler ödeyeceğiz" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Oyaca Mahallesinde AK Parti’nin seçim irtibat bürosu açılışına katıldı. Bakan Pakdemirli'yi mahallenin girişinde çiftçiler ve traktörlerle karşıladı. Kasket takan Pakdemirli, açılışın yapılacağı alana traktör kullanarak geldi. Bakan Pakdemirli'ye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve partililer eşlik etti. Burada traktör römorkunda konuşan Pakdemirli, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ve Cumhur İttifakı Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek için destek istedi. Ankara'nın, memleketin her yerinden gelen insanlarla dolu olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Memleketini en çok seven memleketine en çok hizmet edendir. Özhaseki, Ankara'ya çok güzel hizmet verecek. Ramazan Şimşek kardeşim de öyle Ankara’ya son derece hizmet verecek. Onların emrindeyiz. Yerel iktidarla genel iktidarın aynı olması halinde çok daha uyumlu çalışılıyor" dedi. 'DÖVİZDEN EN ÇOK TARIM SEKTÖRÜ ETKİLENDİ' Pakdemirli, "Türkiye ekonomisi çok iyi gidiyorken yurt dışından başlayan bir operasyonla döviz artırılmaya çalışıldı. Çok şükür kontrolleri aldık. Ama o sırada bazı sıkıntılarımız da oldu. Girdi maliyetlerimiz arttı. Dövizden en çok tarım sektörü etkilendi" dedi. 'YÜZDE 25-30 FAZLA ÖDEYEREK MAHSUL ALACAĞIZ' TMO olarak, çiftçinin mahsullerini en iyi fiyatla alacaklarını ifade eden Pakdemirli, "En az yüzde 25, yüzde 30 daha fazla ödeyerek mahsulleri alacağız. TMO’nun buradaki ofisinin kapanma durumu vardı. TMO burada alıma devam edecek, hayırlı uğurlu olsun. 81 ilde sıkıntılarımız aynı. Sizleri bir nebze olsun rahatlatmak amacıyla, Ocak ayı 2 milyar, Şubat ayı 3 milyar, Mart ayında ise 3,7 milyar lira destekler ödeyeceğiz. Bu desteklerin toplamı 9 milyara varacak şekilde elinize ulaşacak. 2018'den hiçbir destek ödemeniz kalmayacak. Bu kadrolar olduğu müddetçe sizin dertlerinize çözüm yolunda her şeyi yapıyor olacağız" şeklinde konuştu.