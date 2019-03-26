HABER

Bakan Pakdemirli: Marketlere tanzim satış kapsamında ürün tedariki yapıldı (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2019 23:09 | Son Güncelleme

ELEKTRİKLİ TRAKTÖRÜ TANITTI Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa ziyaretleri kapsamında geldiği Alaşehir ilçesinde Türkiye’de ilk kez yerli ve milli olarak seri üretime hazır olan elektrikli traktörü slayt gösterisiyle halka tanıttı.

Bakan Pakdemirli: Marketlere tanzim satış kapsamında ürün tedariki yapıldı (2)

ELEKTRİKLİ TRAKTÖRÜ TANITTI
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa ziyaretleri kapsamında geldiği Alaşehir ilçesinde Türkiye’de ilk kez yerli ve milli olarak seri üretime hazır olan elektrikli traktörü slayt gösterisiyle halka tanıttı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Salihli ilçesinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen Tarım ve Orman Sektör Buluşması programının ardından Alaşehir ilçesine geçti. Bakan Pakdemirli ilk olarak TARİŞ’e geçerek işçilerle bir araya geldi. Alaşehir Belediye Başkanlığı’nı ziyaret ettikten sonra Alaşehir 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen mitinge katılan Bakan Pakdemirli, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Cengiz Ergün ve Alaşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ali Uçak’a destek istedi. Bakan Pakdemirli, burada Tarım ve Orman Bakanlığı’nın projesini açıkladı.
'SERİ ÜRETİME HAZIR'
Türkiye’de ilk kez yerli ve milli olarak üretilen traktörü Alaşehir mitinginde tanıtan Bakan Pakdemirli şunları söyledi:
"Tarım ve Orman Bakanlığı olarak hazırladığımız ancak gizli tuttuğumuz bir projemiz vardı. Alaşehir’deki bu coşkuyu heyecanı görünce ben buradan göstereyim istedim. 4 tondan fazla bir su tankını çekiyor. Bu traktör dünya da bir ilk. Yerli ve milli. Tamamen elektrikle çalışıyor. Günlük 7 liralık şarjla akşama kadar toplam 8 saat çalışacak bu traktör. Prototofimiz seri üretime hazır. Traktörde debriyaj yok. Seri üretime geçelim ilk çıkan traktörü de Alaşehir’de kullanacağız. Yani hep ne diyoruz, onlar konuşur biz yaparız. Son derece ekonomik olacak ve artık çiftçimizin mazot derdi bitecek. Çiftçilerimizin dertlerini, artan maliyetlerini biliyoruz. Şu seçimi geçelim bütün dertlerinizi hep birlikte çözüyor olacağız."

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Bakan Pakdemirli: Marketlere tanzim satış kapsamında ürün tedariki yapıldı (2)Bakan Pakdemirli: Marketlere tanzim satış kapsamında ürün tedariki yapıldı (2)Bakan Pakdemirli: Marketlere tanzim satış kapsamında ürün tedariki yapıldı (2)Bakan Pakdemirli: Marketlere tanzim satış kapsamında ürün tedariki yapıldı (2)

Deniz çekilince ortaya çıktı! MuhteşemDeniz çekilince ortaya çıktı! Muhteşem
Erdoğan: Bu davaya ihanet edenler, artık bu davanın saflarında yer alamazlar (2)Erdoğan: Bu davaya ihanet edenler, artık bu davanın saflarında yer alamazlar (2)
Bakan Selçuk, Siirt’te iş adamlarıyla bir araya geldiBakan Selçuk, Siirt’te iş adamlarıyla bir araya geldi

En Çok Okunan Haberler

DSP liderinden tartışma yaratacak sözler!

DSP liderinden tartışma yaratacak sözler!

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Ve Dursun Özbek kararını verdi!

Ve Dursun Özbek kararını verdi!

Şehrin en işlek caddesinde şoke eden olay! Halk paniğe kapıldı! Çok sayıda yaralı var

Şehrin en işlek caddesinde şoke eden olay! Halk paniğe kapıldı! Çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilen mektubu paylaştı

Twitter'dan paylaştı! İşte o mektup

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.