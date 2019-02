Bakan Pakdemirli: Mart ayında destek ödemelerimiz olacak

Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA) - TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, destek ödemeleriyle ilgili "Ocak ayında 2,3 milyar lira, eski parayla 2,3 katrilyon destek ödemelerini yaptık. Dün Sayın Cumhurbaşkanı'mız da müjdesini verdi, ben de detaylarını vereceğim. Mart ayında da ödemelerimiz olacak. Belki bu kadar belki biraz daha fazla, onu martta açıklayalım" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Kırklareli ve Edirne'yi ziyaret ederek, 'Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantıları'na katıldı. İlk ziyaretini Kırklareli'ye yapan Bakan Pakdemirli, AK Parti İl Başkanlığı'na geçip, partililere seslendi. Pakdemirli, "Millet ittifakı, Sayın Bahçeli'nin deyimiyle 'zillet' ittifakı. Bakıyorsunuz, hiç bir araya gelmeyecek partiler, bir araya geliyor. Adı iyi olan bir parti, HDP ile iş birliği yapıyor. Saadet gibi bir parti, HDP ile iş birliği yapıyor. CHP artık Atatürk'ün kurduğu bir parti değil ne yazık ki bunu bir kenara yazmak lazım. CHP ne yazık ki ölü bir parti. CHP'liler de bunun farkında değil. CHP'nin kendisini yenilemesi lazım. Kendisini yenileyebilirse belki alternatif bir parti olabilir. Bugün itibarıyla Türkiye'nin bekasını kurtaracak, Türkiye'nin derdiyle dertlenecek, Türkiye'nin jeopolitik konumundan kaynaklı risklerini görecek ve idare edebilecek, vatandaşına hizmet edecek, proje üretecek bir parti ne yazık ki değil. Dolayısıyla atadan ve dededen kalma alışkanlıklarınızdan hakikaten vazgeçmeniz lazım. Burada çöp, çamur ve çukur siyaseti mi yapacağız yoksa hizmet siyaseti mi yapacağız; ona bakacağız" diye konuştu. 'HİÇBİR ZAMAN KÜSMEDİM' Bakan Pakdemirli, kendilerine kırılmış, darılmış ve küs olanlar varsa önce onların kapısının çalınmasını isteyerek, "Önce onun gönlünü alacağız. AK Parti'deki tek kalıcı görevimiz, AK Parti üyeliğimizdir. Onun dışındaki bütün görevlerin hepsi, gelip geçici. Bakın ben bugün, bakan olarak karşınızdayım. AK Parti kurulduğundan beri ben, hiçbir görev almadım. 2011'de milletvekili adayı oldum, kaybettim. Sonra aday adayı oldum, listelerde yer almadım; ama hiçbir zaman küsmedim. 24 Haziran seçimlerinde sabahlara kadar gittim, çalıştım. Gündüz işimi yaptım, gece biliyorsunuz Ramazan ayıydı, sahura kadar çalışıp, ertesi gün yine devam ettik. Böyle bir temponun içerisine girmenizi istiyorum sizden; çünkü bu hoş sedanın devam etmesi gerekiyor" dedi. 'BÜYÜKBAŞ VARLIĞINDA AVRUPA'DA 2'NCİ SIRADAYIZ' Kırklareli Üniversitesi'nde düzenlenen 'Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı'na da katılan Bakan Pakdemirli, çiftçinin derdiyle dertlendiklerini belirtip, gelecek yıllarda gıdayı üretmenin, teknolojiyi üretmekten daha önemli hale geleceğini söyledi. Pakdemirli, şunları kaydetti: "Ben hep konuşmalarımda şunu söylüyorum. 'Dünyayı doyuran ülke, dünyanın lideri olacak' diyorum. Birleşmiş Milletler verilerine göre, Türkiye'nin tarımsal üretimde Avrupa'da 1'inci sırada, dünyada 7'nci sırada, toprak kaynağı olarak da 17'nci sırada. Buradaki en büyük başarı üreticinin başarısı. Biz sadece destek olmaya çalışıyoruz. Destek bizden çaba, gayret ve başarı sizden. Biz bu gözlükle bakıyor, bu gözlükle görüyoruz. Küçükbaş hayvan varlığına bakıyorum. Tüm sığır varlığında Avrupa Birliği'nde 1'inci sıradayız. Büyükbaş havyan varlığında da Fransa'dan sonra Avrupa'da 2'nci sıradayız. Bazı yapısal problemlerimiz var mı? Var. Arazilerimiz küçük mü? Küçük. İşletmelerimizde ekonomik üretmekte zorlanıyor muyuz? Zorlanıyoruz. Bütün bunlara rağmen Türkiye, Avrupa'da bu pratiklik sayesinde 1'inci sıraya yerleşmiş durumda. Biz bakanlığa geldiğimizde hayvancılıkla aldığımız tedbirle beraber 2022 yılında inşallah Türkiye küçükbaşta hem de büyükbaşta hayvan ihraç eder hale gelecek. 2002'de 1,9 milyar dolar olan destekler, bugün 16 milyar liraya geldi. Bitkisel üretim 98 milyon tondan 120 milyon tona gelmiş. Aşağı yukarı bir yüzde 25 artışımız var. Büyükbaş adedimiz 9,9 milyondan 17 milyona gelmiş aşağı yukarı yüzde 70 artmış. Küçükbaş adedimiz 32 milyondan 45 milyona gelmiş, kanatlı adedimiz de 250 milyondan 356 milyona gelmiş. Çaba ve gayret ortak şekilde ortaya konmuş ve bunun neticesinde Türkiye belli bir noktaya gelmiş. Et üretimimiz 420 bin tondan 1,1 milyon tona, süt üretimimiz 8,4 milyon tondan 22,1 milyon tona, tavuk üretimimiz 700 bin tondan 2,1 milyon tona, yumurta üretimimiz 11 milyardan 20 milyara, bal üretimimiz 74 bin tondan 108 bin tona gelmiş." Trakya'da kirliliği ile gündemde bulunan Ergene Nehri'ne de değinen Pakdemirli, "Burada belediyelerin yapmadığını tesisleri biz yaptık. Bu anlamda da bakanlığımızı üzerine düşen her şeyi yapıyor" dedi. 'OCAKTA 2,3 MİLYAR DESTEK ÖDEMESİ YAPTIK' Bakan Pakdemirli, ocak ayında 2,3 milyar lira destek ödemelerini yaptıklarını belirterek, "Ocak ayında 2,3 milyar lira, eski parayla 2,3 katrilyon destek ödemelerini yaptık. Dün Sayın Cumhurbaşkanı'mız da müjdesini verdi, ben de detaylarını vereceğim. Mart ayında da ödemelerimiz olacak. Belki bu kadar belki biraz daha fazla, onu mart ayında açıklayalım. Şubat ayı tarımsal desteklemeler ödeme planı tüm Türkiye çapındadır bu. Alan bazlı destekler 1 katrilyon 855 milyar 977 milyon, buzağı desteklemeleri ödemeleri 510 milyon, diğer hayvancılık ödemeleri 133 milyon 650 bin, fark ödemeleri 260 milyon, yem bitkileri desteği 120 milyon diğer tarımsal desteklemeler 144 milyon 527 bin. Toplam 3 milyar 24 milyon 154 bin eski parayla 3 katrilyondan daha fazla bir paranın destek ödemesi olarak cebinize giriyor; üretici olarak bu da hayırlı olsun." Bazı bakliyatların tanzim satış noktalarında olacağını da kaydeden Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Perakende olarak satılan nohut, yeşil mercimek ve pirinç başta olmak üzere TMO üzerinden Türkiye'de açılmış tanzim satış noktalarında bunları satıyor olacağız" diye konuştu.