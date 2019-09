Bakan Pakdemirli: Mavi Tünel'in devreye girmesiyle 180 yer altı kuyusu kapatıldı

ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mavi Tünel içme suyu isale hattı ve arıtma tesisinin hizmete girmesiyle Konya'da 180 yer altı kuyusunun kapatıldığını, böylece her yıl 100 milyon metreküp daha az yer altı suyu kullanılacağını söyledi.

Bakan Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2018 yılında açılışı yapılan Mavi Tünel içme suyu isale hattı ve arıtma tesisinin devreye alınmasıyla Konya’daki musluklardan memba kalitesinde içme suyu akmaya başladığını, 1,2 milyon kişinin su ihtiyacının karşılandığını bildirdi. Bağbaşı Barajı'nda depolanan suyun 17 kilometre uzunluğundaki Mavi Tünel vasıtasıyla Konya Kapalı Havzası'na aktarıldığını kaydeden Bakan Pakdemirli, aktarılan suyun bir kısmının arıtma tesisine, bir kısmının da sulamaya ayrıldığını belirtti.

'BU KUYULARDAN ARTIK SU ÇEKİLMİYOR'

Bakan Pakdemirli, hedeflerinin tarımsal sulama ve içme suyunun yanında yeraltı su kaynaklarını da desteklemek olduğunu açıklayarak, şunları söyledi:

"Konya, yıllık ortalama yağış ve sahip olduğu yerüstü suyu bakımından Türkiye ortalamasının altındadır, yeraltı suyu tüketimi ise oldukça yüksektir. Mavi Tünel Projesi'yle stratejik öneme sahip yeraltı suyu kullanımını da azaltıyoruz. Projenin devreye girmesiyle içme suyu temininde kullanılan 180 adet yeraltı suyu kuyusu ve 2 adet pompa istasyonu kapatıldı. Bu kuyulardan artık su çekilmiyor. Bu sayede her yıl 100 milyon metreküp daha az yeraltı suyu kullanmış olacağız."

'SUYUN HER DAMLASINA SAHİP ÇIKMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Bakan Pakdemirli, Mavi Tünel içme suyu arıtma tesisinde arıtılan suyun bir kısmının 23 bin 261 metre uzunluğundaki isale hattı ile Çumra'ya da ulaştıracağını belirterek, "Hattın yaklaşık 9 bin metrelik kısmı tamamlandı. Hattın tamamlanıp Çumra ilçemizi de sisteme dahil ettiğimizde 8 adet yeraltı suyu kuyusunu daha kapatacağız. Suyun her damlasına sahip çıkmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.