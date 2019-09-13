Bakan Pakdemirli: Mekanlar, hatıralarımızı diri tutan yerlerdir

Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Polatlı ilçesinde Duatepe Anıtı'nda düzenlenen Sakarya Zaferi'nin 98'inci yıl dönümü programında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Mekânlar, hatıralarımızı diri tutan yerlerdir. Bu sebeple bu parklara sahip çıkacağız, daha çok ziyaret edeceğiz" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce Polatlı Duatepe Anıtı'nda gerçekleştirilen programa Bakan Pakdemirli'nin yanında Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Fatih Şahin, bakan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'MUAZZAM BİR TARİHİ DOKUYA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR'

Bakan Pakdemirli, tarihi destanların yazıldığı alanların Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından milli park ilan edilerek korunduğunu belirtti. Pakdemirli, "Sakarya Meydan Muharebesi’nin cereyan ettiği bu alanlar muazzam bir tarihi dokuya ev sahipliği yapıyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızca idare edilen tarihi milli parkların büyük çoğunluğu harbe konu alanlar olup, yakın harp tarihine tanıklık etmiştir. Bu alanlarımız; Başkomutanlık Tarihi Milli Parkı, Nene Hatun Tarihi Milli Parkı, Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, KOP Dağı Tarihi Milli Parkı, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı'dır" dedi. Bakan Pakdemirli, bu alanlarda çalışmaların sürdüğünü de belirtti.

'MEKÂNLAR, HATIRALARIMIZI DİRİ TUTAN YERLERDİR'

Bakan Pakdemirli, mekânların tarihi, yaşanılanları diri tutmak adına önemli olduğuna vurgu yaparak, "Bizler; yiğitlerin bir bir toprağa düştüğü toprakların üzerinde yaşıyoruz. Bizler, 'bastığımız yerleri toprak' diyerek geçmiyoruz, tanıyoruz. Şunu unutmamak gerekir. Mekânlar, hatıralarımızı diri tutan yerlerdir. Bu sebeple bu parklara sahip çıkacağız, daha çok ziyaret edeceğiz. Buralara daha çok dikkat çekeceğiz" diye konuştu.

'11 MİLYON FİDANI, TOPRAKLA BULUŞTURACAĞIZ'

Bakan Pakdemirli, programa katılan katılımcıları Ekim ayında gerçekleşecek Tarım Şurasına davet ederek, "Fikirlerinizi bizimle paylaşmanız, varlığınızı hissettirmeniz, attığımız her adımda bizleri daha da güçlü kılacaktır. Ayrıca, Bakanlık olarak, 'Daha Yeşil Bir Türkiye İçin' sloganıyla, 11 Kasım, saat 11.11'de, 81 ilde yapacağımız etkinlik ile 11 milyon fidanı, genç yaşlı el ele toprakla buluşturacağız. Yine bu vesileyle sizleri bu etkinliğe de davet ediyorum" şeklinde konuştu.

'BÖLÜNÜP, PARÇALANMAKTAN MUHAFAZA EYLE'

Konuşmasının ardından dua eden Bakan Pakdemirli, birlik beraberlik mesaj verdi. Pakdemirli duasında, "Allah’ım bir daha bu millete böyle büyük savaşlar yaşatma, Allah’ım birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daimi ve baki eyle, bölünüp parçalanmaktan, dağılıp bozulmaktan, tefrikaya düşmekten bizleri muhafaza eyle" diye sözlerini sonlandırdı. Program, mehteran takımı, Hava Kuvvetlerine ait uçakların gösteri uçuşu ile devam ederken, Duatepe'nin düşmandan alınışı da canlandırıldı.