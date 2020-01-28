HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Pakdemirli: 'Meteoroloji TIR'ı ile afetlerde halk bilgilendirilecek

Bakan Pakdemirli: 'Meteoroloji TIR'ı ile afetlerde halk bilgilendirilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 11:07 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "'Meteoroloji TIR'ı diye anılan Mobil Gözlem ve Tahmin Merkezi'nde, herhangi bir afet bölgesinde ihtiyaç duyulan meteorolojik gözlem verileri üretilecek, hava tahminleri ve meteorolojik uyarılar hazırlanacak.

Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA) - TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "'Meteoroloji TIR'ı diye anılan Mobil Gözlem ve Tahmin Merkezi'nde, herhangi bir afet bölgesinde ihtiyaç duyulan meteorolojik gözlem verileri üretilecek, hava tahminleri ve meteorolojik uyarılar hazırlanacak. Böylece afet bölgesinde görevli yetkililer ile vatandaşlar en kısa sürede bilgilendirilmiş olacak" dedi.
Bakan Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde (MGM) yeni başlayacak sözleşmeli çalışanların eğitimi programına katıldı. Genel müdürlük konferans salonundaki programda konuşan Pakdemirli, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bakanlık olarak bölge halkı için imkanları seferber ettiklerini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı tüm misafirhaneleri kullanıma açtıklarını kaydeden Pakdemirli, "Elazığ ve Malatya'da bulunan üreticilerimiz için 31 Ocak 2020 tarihinde yapılması planlanan 33,3 milyon lira değerindeki tarımsal destek ödemelerini, dün hemen üreticilerimizin hesaplarına aktardık. Depremde, Elazığ ve Malatya'da telef olan hayvan sayısını, ahır ve ağıl sayısını belirledik. Hayvan çadır desteği olarak Tarım Sigortaları Havuzundan (TARSİM) Malatya'ya 150 adet, Elazığ'a da 200 adet ahır hayvan çadırı ve TARSİM Tanıtım Bütçesinden Malatya'ya 400 bin lira, Elazığ'a da 500 bin lira gönderdik. Yine dün ilk etapta 130 küçükbaş ile 30 büyükbaş hayvan ve 1 kamyon kaba yem, 1 kamyon da kesif yem desteğini Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze ulaştırdık" diye konuştu.
'İSTANBUL HAVALİMANI'NA DA KURULACAK'
Bakan Pakdemirli, MGM'nin, teknolojik altyapısını sürekli güçlendirdiğini, ülke geneline yayılmış 1872 meteoroloji gözlem sistemi ile 7 gün 24 saat esasıyla meteorolojik olayları takip ettiğini belirtti. Pakdemirli, "Bu gözlem sistemlerinin en yenilerinden biri, 9 Şubat 2019'da Antalya Havalimanı'nda açılışını gerçekleştirdiğimiz 'Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi'dir. Önümüzdeki dönemde, hava trafiğinin yoğunlaşmasını beklediğimiz İstanbul Havalimanı için de benzer bir sistemi kurmak üzere çalışmalara başladık. Bunun yanında, İstanbul Havalimanı'nda piste hakim inşa edilmiş, Türkiye'deki ilk meteoroloji kulemizde hizmet vermeye başladığımızı da vurgulamak isterim" dedi.
'MOBİL GÖZLEM VE TAHMİN MERKEZİ AFET BÖLGELERİNDE DE ÇALIŞACAK'
Bakan Pakdemirli, 2019 yılında Mobil Gözlem ve Tahmin Merkezi'ni hizmete aldıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:
"'Meteoroloji TIR'ı diye anılan 'Mobil Gözlem ve Tahmin Merkezi', MGM ile AFAD arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, afet ve acil durumlarda afet bölgesindeki meteorolojik hizmetlerin kesintisiz yürütülmesi amacıyla donatıldı. Mobil Gözlem ve Tahmin Merkezi'nde, herhangi bir afet bölgesinde ihtiyaç duyulan meteorolojik gözlem verileri üretilecek, hava tahminleri ve meteorolojik uyarılar hazırlanacak. Böylece afet bölgesinde görevli yetkililer ile vatandaşlar en kısa sürede bilgilendirilmiş olacak. Merak edenler için şunu da söylemiş olayım. Son yaşadığımız deprem felaketinde, bölgede meteorolojik veri akışında herhangi bir sıkıntı yaşanmadığından dolayı 'meteoroloji TIR'ımızı bölgeye gönderme ihtiyacı duymadık."

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Ağız kokusuna ne iyi gelir? Evde çözüm yöntemleriAğız kokusuna ne iyi gelir? Evde çözüm yöntemleri
Deprem uzmanı Görür’ün ’Ankara’ tahmini Kırıkkalelileri endişelendirdiDeprem uzmanı Görür’ün ’Ankara’ tahmini Kırıkkalelileri endişelendirdi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması

Kobe'nin ölümünün ardından tecavüz davası paylaşımı

Kobe'nin ölümünün ardından tecavüz davası paylaşımı

İstanbullulara müjde! Karar bekleniyor

İstanbullulara müjde! Karar bekleniyor

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Acun Ilıcalı açıkladı! Elazığ depremi için toplanan bağış miktarı belli oldu

Acun Ilıcalı açıkladı! Elazığ depremi için toplanan bağış miktarı belli oldu

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB, İstanbul'da toplanma ve geçici barınma alanlarını belirledi

İBB, İstanbul'daki toplanma alanlarını belirledi

AFAD, Elazığ Sivrice'deki 6,8'lik depremin bilançosunu açıkladı! İşte son durum

Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı! İşte son durum

Sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor! Sınırda bayrak nöbeti

Eksi 16 derecede bayrak nöbeti

İşte Türkiye’nin ilk kadın Jandarma Komando Astsubayları!

Türkiye'de ilk! Doğada gözden kayboluyorlar

Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu! 2 saatlik çalışmayla ortaya çıktı

Polisin dikkati ortaya çıkardı! Musluktan su yerine...

İşte EMUI 10 güncellemesi alacak olan Huawei modelleri!

İşte EMUI 10 güncellemesi alacak olan Huawei modelleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.