Bakan Pakdemirli, meteorolojik ölçüm balonu uçurdu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, bundan sonraki dönemde elindeki ham bilgiyi daha da yorumlayıp, sektörlere özel, terzi işi bir şekilde hizmet veriyor olması lazım." dedi. Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğü kampüsünü ziyaret ederek, Genel Müdür Volkan Mutlu Coşkun'dan kurumun faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı, meteorolojik ölçüm balonunu uçurdu. Coşkun, 2020'de fırlatılması planlanan İmece uydusundan meteorolojik veri alınması için TÜBİTAK Uzay ile görüşme yaptıklarını söyledi. Uyduda meteorolojik amaçlı sensörlerin yer almasını talep ettiklerini belirten Coşkun, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) sunulan hizmetlere de dikkati çekti. Coşkun, kurum verilerinin, başta Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı olmak üzere sınırda yapılan pek çok harekatta kullanıldığını ve füze atışlarında göz önünde bulundurulduğunu bildirdi. Coşkun, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotlarla telsiz görüşmesi gerçekleştirildiğini, öğrencilerin de görüşmesi için organizasyon yaptıklarını anlattı.

- Meteorolojik ölçüm balonunu uçurdu Pakdemirli, kurum bahçesinde meteorolojik tahminde kullanılan "radyosonde balonu"nun atımını da yaptı. 12 yaşındayken bir okul gezisi sırasında meteorolojik ölçüm balonunun uçurulmasında bulunduğunu vurgulayan Pakdemirli, öğrencilerin de bu deneyimleri yaşamasının sağlanması gerektiğini dile getirdi. Pakdemirli'ye, yüksek atmosfer verilerini elde etmek amacıyla uçurulan balonun, 90 dakika boyunca atmosferin 35. kilometresine kadar yükselerek basınç, sıcaklık, nem ve rüzgar gibi değerleri yer istasyonuna ilettiği bilgisi verildi. Radyosonde balonları, Türkiye'de 9, dünyada yaklaşık bin 500 noktadan günde iki defa atmosfere gönderiliyor. - Radyo programına konuk oldu Bakan Pakdemirli, 1962 yılında kurulan Meteorolojinin Sesi Radyosu'nu da ziyaret ederek, bir programa canlı yayın konuğu oldu. Pakdemirli, Bakanlığının tarım, hayvancılık, orman, su ve gıda yanında meteoroloji gibi önemli bir alanı olduğuna dikkati çekerek, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bundan sonraki dönemde, elindeki ham bilgiyi daha da yorumlayıp, sektörlere özel, terzi işi bir şekilde hizmet veriyor olması lazım." dedi.