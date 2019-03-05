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Bakan Pakdemirli MHP Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 20:45 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MHP Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti.Gaziantep’te çeşitli programlara katılan ve açılışlar yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kentteki son programına MHP Gaziantep İl Başkanlığına nezaket ziyaretinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MHP Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti.
Gaziantep’te çeşitli programlara katılan ve açılışlar yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kentteki son programına MHP Gaziantep İl Başkanlığına nezaket ziyaretinde bulundu. Burada MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik tarafından karşılanan Bakan Pakdemirli’ye AK Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Müslüm Yüksel, Derya Bakbak, Ahmet Üzer, Sait Kirazoğlu ve AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci de eşlik etti.
MHP’deki ziyarette 31 Mart seçimlerine yönelik değerlendirmeler yapılırken Cumhur İttifakı’nın da önemine vurgu yapıldı. Buradaki ziyaret yapılan ikili görüşmelerin ardından son buldu.

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