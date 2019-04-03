Bakan Pakdemirli: Milletimiz ne karar verdiyse başımızın üstünde yeri var

Arda ERDOĞAN- Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Millet, yüce iradesiyle yol gösterici kararı verdi. Milletimiz ne karar verdiyse başımızın üstünde yeri vardır. Milletimizin terazisi en iyi terazidir. Dün olduğu gibi bugün de liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile yürümekten gurur duyuyoruz" dedi.

Bakan Pakdemirli, Ankara Ticaret Odası'nda düzenlenen 'Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı IPARD-2 Beşinci Çağrı Programı Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Pakdemirli, "'Memleket işi, gönül işi' diyerek, bir yola çıktık. Yerel seçimler bitti. Millet, yüce iradesiyle yol gösterici kararı verdi. Milletimiz ne karar verdiyse başımızın üstünde yeri vardır. Milletimizin terazisi en iyi terazidir. Dün olduğu gibi bugün de liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile yürümekten gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Hedefi, projesi ve azmi olanlar için önümüzdeki 4,5 yıl boyunca fırsatlar olacağını ifade eden Pakdemirli, "Bu dönemi, en iyi şekilde değerlendirme azmi içerisinde olmalıyız. Biz, yeni ekonomik program doğrultusunda, üretim ve ihracata yönelik büyümenin gereğini, özellikle gıda, tarım ve ormancılık endüstrisinde de yerine getirmeye kararlıyız" dedi.

'ANKARA IPARD KAPSAMINDA EN FAZLA HİBE ALAN İLİMİZDİR'

IPARD programı kapsamında bugüne kadar, 14 bin 500 projeye, yaklaşık 4 milyar lira hibe verildiğini, bu hibeler sayesinde kırsal alanlarda 10 milyar liralık yatırım yapıldığını ve 60 bin yeni istihdamın oluştuğunu anlatan Bakan Pakdemirli, "IPARD yatırımlarında, vergi muafiyeti de söz konusu. Bu muafiyetin, yatırımcıya önemli bir katkı sağladığını özellikle ifade etmek istiyorum. Ankara, 42 il içinde IPARD kapsamında, en fazla hibe alan ilimizdir. IPARD kapsamında Ankara’da bugüne kadar 625 projeye yaklaşık 300 milyon lira hibe verdik. Bu hibelerle Ankara'ya 600 milyon liralık yatırım yapıldı, bin 500 kişiye istihdam sağlandı. Ankara'nın IPARD-2 döneminde de bu başarısının artarak, devam edeceğinden hiç şüphem yok" diye konuştu.

'YEM BİTKİSİ EKENLERE 3 YIL DESTEK VERECEĞİZ'

Avrupa Birliği üyeliğine aday ülkeler arasında ilk kez akredite olarak hibe kullanmaya başlayan Türkiye’nin, IPARD-2 programı çerçevesinde Beypazarı’nın pilot ilçe seçildiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, "Bu kapsamda, toprağı korumak ve erozyonu önlemek için, yem bitkisi ekenlere üç yıl destek vereceğiz. 2018 Eylül ayında çıktığımız çağrıda, uygun projeleri Şubat ayında açıkladık. Ankara- Beypazarı ilçesinde 92 üreticiye toplam 1,6 milyon avro, yani 10 milyon lira hibe vereceğiz. 16 Şubat tarihinde IPARD-2 kapsamında beşinci başvuru çağrısına çıktık. Bu çağrıda 250 milyon avro, yani 1,5 milyar lira yatırımcılarımıza sunduk" dedi.

'YENİ İŞLETME KURULUMUNA YÜZDE 40 HİBE'

250 milyon avroluk çağrı programı bütçesinin yüzde 75’inin AB, yüzde 25’inin ise ulusal kaynaklardan oluştuğunu belirten Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"IPARD kapsamında, kırsal kalkınmaya sağladığı kaynaktan dolayı, Avrupa Birliği'ne teşekkür ediyorum. Bu desteklerin daha da artmasını istiyoruz. Bu hibe paketiyle iki ana grupta, 9 alt sektördeki yatırımlara, yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe sağlayacağız. Birinci grupta hayvancılık, ikinci grupta işleme ve pazarlama yatırımları olacak. Hayvancılıkta süt, besi ve kanatlı yatırımlarını destekleyeceğiz. Alt sektöre göre değişmekle birlikte, yatırımın 500 bin avroya, yani, 3 milyon liraya kadar olan kısmına destek sağlayacağız. Yeni işletme kurulumuna yüzde 40 hibe, mevcut işletmelerin modernizasyonunda yüzde 50 hibe vereceğiz. Kooperatifler, üretici örgütlerinin ve bunların hakim ortak oldukları tüzel kişiliklerin başvurularında, vereceğimiz hibe oranı yüzde 60 olacak. 250 milyon avronun, 170 milyon avrosunu, yani 1 milyar lirasını hayvancılık yatırımlarının desteklenmesi için kullanacağız. Hayvancılık yatırımlarında son başvuru tarihi 17 Mayıs’tır. Projelerinizi heyecanla bekliyor olacağız."

'İŞLEME VE PAZARLAMADA YÜZDE 50 HİBE'

İşleme ve pazarlama yatırımlarına verilecek desteklere ilişkin konuşan Bakan Pakdemirli, "Et ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kesimhane, süt toplama merkezleri, meyve sebzede soğuk hava deposu ve paketleme tesisleri ile su ürünleri işleme ve pazarlama yatırımlarına destek vereceğiz. Sektöre göre değişmekle birlikte yatırımın 1 milyon ile 3 milyon avroya kadar olan kısmını destekliyoruz. Hibe oranlarımız ise gerçek ve tüzel kişilerde yüzde 40, kooperatifler ve üretici örgütlerinde yüzde 50 olacaktır. 250 milyon avronun 80 milyon avrosu, yani yaklaşık 500 milyon lirasını, işleme ve pazarlama yatırımları için kullanacağız. İşleme ve pazarlama yatırımlarında başvuru tarihi 24 Mayıs’tır" ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli'ye ATO Başkanı Gürsel Baran tarafından çiçek ve eski Ankara tablosu armağan edildi.

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