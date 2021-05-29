Bakan Pakdemirli: Muğla'daki orman yangınları kontrol altına alındı

Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Muğla Milas'taki orman yangınları ormanın kahramanlarının yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam ediyor."
Muğla Milas'taki orman yangınları ormanın kahramanlarının yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alınmıştır.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) May 29, 2021
Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Milas'ın Çökertme Koyu kenarındaki ormanlık alanda, saat 11.30 sıralarında yangın çıkmıştı. Bölgeye çok sayıda arazözle sevk edilen orman işçisi, karadan müdahale ederken, 3 helikopterle de havadan söndürme çalışması başlatılmıştı.