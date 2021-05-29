HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Pakdemirli: Muğla'daki orman yangınları kontrol altına alındı

Bakan Pakdemirli: Muğla'daki orman yangınları kontrol altına alındı

29.05.2021 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınlarının kontrol altını alındığını duyurdu.

Bakan Pakdemirli: Muğla'daki orman yangınları kontrol altına alındı

Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Muğla Milas'taki orman yangınları ormanın kahramanlarının yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam ediyor."

NE OLMUŞTU?

Milas'ın Çökertme Koyu kenarındaki ormanlık alanda, saat 11.30 sıralarında yangın çıkmıştı. Bölgeye çok sayıda arazözle sevk edilen orman işçisi, karadan müdahale ederken, 3 helikopterle de havadan söndürme çalışması başlatılmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 Haziran'da başlayacak! Kafe ve restoranlarla ilgili dikkat çeken saat detayı1 Haziran'da başlayacak! Kafe ve restoranlarla ilgili dikkat çeken saat detayı
İşte uygulanan toplam aşı miktarıİşte uygulanan toplam aşı miktarı
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü
Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla Bekir Pakdemirli

En Çok Okunan Haberler

Tüyler ürpertti! Boşandığı kadını öldürüp çelik sandığa koymuş

Tüyler ürpertti! Boşandığı kadını öldürüp çelik sandığa koymuş

Bahçeli'den sert mesaj: Soyu bozuk, sütü lekelidir

Bahçeli'den sert mesaj: Soyu bozuk, sütü lekelidir

Kanal İstanbul'un temeli atılıyor! Erdoğan tarih verdi

Kanal İstanbul'un temeli atılıyor! Erdoğan tarih verdi

Feci kaza! Ünlü oyuncunun otomobili takla attı

Feci kaza! Ünlü oyuncunun otomobili takla attı

Kadir Ezildi cam silerken beşinci kattan düştü! Kahkahayı duyan ekip derin bir nefes aldı

Kadir Ezildi cam silerken beşinci kattan düştü! Kahkahayı duyan ekip derin bir nefes aldı

Kim Jong-un bu kez hayvanlara savaş açtı: Öldürün!

Kim Jong-un bu kez hayvanlara savaş açtı: Öldürün!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

27 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

27 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Oğlu itiraf etti: Babam kadının kollarını satırla koparmış!

Oğlu itiraf etti: Babam kadının kollarını satırla koparmış!

Sağlık çalışanı mektup bırakarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim

Sağlık çalışanı mektup bırakarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim

Sedat Peker hakkında yakalama kararı!

Sedat Peker hakkında yakalama kararı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.