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Bakan Pakdemirli'nin annesi ve dayısı kazada yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 13:32 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin annesi Nuran Pakdemirli ve dayısı Cemal Çetin (74), içinde bulundukları otomobilin traktöre çarpması sonucu yaralandı. Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pakdemirli ve Çetin, tedaviye alındı.

Bakan Pakdemirli'nin annesi ve dayısı kazada yaralandı

Kaza bugün saat 11.45 sıralarında Şehzadeler ilçesi, Güzelköy Mahallesi Üçpınar mevkisinde meydana geldi. Üçpınar mevkisinden Çınarlıkuyu mevkisi yönüne giden Cemal Çetin yönetimindeki otomobil, önünde seyir halinde bulunan traktöre arkadan çarptı. Savrulan otomobil yakındaki bir köprünün demir korkuluklarına çarparak durabildi.

Kazada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin otomobili kullanan dayısı Cemal Çetin ve annesi Nuran Pakdemirli yaralandı. Çetin ve Pakdemirli, Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olmadığı bildirildi.

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TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜNÜN İFADESİ ALINACAK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin annesi Nuran Pakdemirli ve dayısı Cemal Çetin'in içinde bulundukları otomobilin çarptığı 45 SY 894 plakalı, saman yüklü traktörün sürücüsü Serhat Nişli (38) ifadesine başvurulmak üzere Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Bekir Pakdemirli trafik kazası

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