Bakan Pakdemirli Ödemiş OSB’de bir ilk temeli attı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Kredi Yem’in Ödemiş OSB’de 70 dönüm alan üzerine kuracağı ‘Yem Katkı Malzemeleri Tesisi’nin temeline ilk harcı koydu.

1994 yılından beri yatırım bekleyen Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi’nde ilk temel atma törenine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Kiraz Kaymakamı Emin Kaymak, Beydağ Kaymakamı Gürkan Üçüncü, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi Yem Fabrikaları Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay, Ödemiş Belediye ve Ödemiş OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Badem, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, Cumhur İttifakı Ödemiş Belediye Başkan Adayı Münir Bezmez, İzmir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Kocaağa, siyasi partilerin ilçe başkanları, ziraat odası başkanları, kurum müdürleri ve üreticiler katıldı.

“Türkiye’de patatesi bilen 15 kişiden biri benimdir”

Tarım Kredi Yem’in Ödemiş OSB’de 70 dönüm alan üzerine kuracağı ‘Yem Katkı Malzemeleri Tesisi’nin temel atma töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sık sık sloganlarla kesilen konuşmasında AK Parti iktidarının her zaman tarım ve hayvancılığı düşünen bir iktidar olduğunu vurguladı. Ödemiş OSB’de 25 yıl sonra bir ilk olan yem katkı tesisinin bir zamanlar Türkiye için hayal olduğunu belirten Pakdemirli, “Hayaldi gerçek oldu” diye konuştu.

Türkiye’nin önemli patates üretim merkezlerinden olan Ödemiş’te patates ithalatına ilişkin iddialara da değinen Bakan Pakdemirli, “Eğer Türkiye’de patatesi 15 kişi biliyor deseniz bir tanesi benimdir. Ama bugün Karsa ve Erzurum’u birbirinden ayıramayan bir genel başkan hanımefendi diyor ki; ‘Patates ekimini yasakladınız. Patates ekimini yasakladığımız yok. Patates ekimi ancak karantina alanları ilan edilirse oralarda yasak edilir. Ama o alanlarda da başka ürünler dikilebilir. Patates ekimini Türkiye’de yasakladınız diyecek kadar bilgisizler. Aslında bilgisiz değiller de sadece bize çamur atmaya çalışıyorlar. Bir kuyruklu yalan bunu söyledi. Şimdi de diyorlar ki ‘Sen yasakladın, şimdi de patates ithal ediyorsun’. Şimdi patateste hasat gecikecek gibi gözüküyor.

Türkiye’nin bir 15-20 günlük patatese ihtiyacı olabilir. Bunun için emniyet stoğu gerekebilir diye patatese bir kota tanımladık. 20 Nisan’da bitecek şekilde. Üreticinin hasat tarihine kalmadan bitecek tüketicimizi de spekülatif fiyatlardan koruyacak şekilde bir kota koyduk. Bir de utanmadan dediler ki; ‘Bu bakanın danışman olduğu bir firma var, bu patates ithalatını da o yapacak’. Ödemiş’te herkes bilir ki sofralık patatesle endüstriyel, dondurulmuş patates farklıdır. Bunu bilemeyecek kadar cahiller veya daha da kötüsü bize ‘Çamur at izi kalsın’ yapıyorlar. Tabi ki çamur at izi kalsın yapıyorlar. Şahsım ve bakanlığım üzerinden Hükümet’i yıpratıp biz sanki üreticiyi hiç düşünmeyen bir iktidarmışız gibi davranıyorlar. Ama bunun böyle olmadığını üreticimiz biliyor, Ödemişli biliyor” diye konuştu.