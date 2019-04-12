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Bakan Pakdemirli: “Ordu’ya her desteği vereceğiz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 15:31 | Son Güncelleme

Ulusal Fındık Çalıştayı kapsamında Ordu’ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’e hayırlı olsun ziyaretinde yaptığı açıklamada, “Bakanlığımız olarak Ordu’nun temel değerlerine sahip çıkacak ve ilin gelişimi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.Ordu programında ilk ziyaretini Büyükşehir Belediyesine gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Ordu Büyükşehir Belediyesi emin ellere teslim edildi.

Bakan Pakdemirli: “Ordu’ya her desteği vereceğiz”

Ulusal Fındık Çalıştayı kapsamında Ordu’ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’e hayırlı olsun ziyaretinde yaptığı açıklamada, “Bakanlığımız olarak Ordu’nun temel değerlerine sahip çıkacak ve ilin gelişimi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.
Ordu programında ilk ziyaretini Büyükşehir Belediyesine gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Ordu Büyükşehir Belediyesi emin ellere teslim edildi. Sayın Güler’in bilgi birikimi ve tecrübeleriyle Ordu’nun şahlanacağına inancımız tamdır. Kendilerine başarılar diliyorum” diye konuştu.
Orduluların Başkan Güler’e güçlü bir destekle sahip çıkarak Büyükşehir Belediyesini emanet ettiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, “Yerel seçimlerde Ordu’da önemli bir başarı elde edildi. Bu başarıda bakanlığı döneminde de önemli yatırımlara imza atmış, ciddi bilgi birikimi ve tecrübeye sahip Sayın Güler’in katkısı yadsınamaz bir gerçek. Ordu kendisine inandı ve destekleri ile Büyükşehir Belediyesini emin ellere teslim etti. Kendilerine hayırlı olsun diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Hükümetimiz Ordu’ya gereken desteği verecek”
İlin gelişimi için hükümetin Ordu’ya gereken desteği vereceğini ifade eden Bakan Pakdemirli, “Bakanlığımız olarak Ordu’nun temel değerlerine sahip çıkacak ve ilin gelişimi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu anlamda Ordu Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışmalarımız olacak. Onların desteği, bizim katkılarımızla Ordu değişen ve gelişen yeni yüzüyle dikkatleri çekmeye devam edecek” diye konuştu.
Bakan Pakdemirli’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Güler ise, “Sayın Pakdemirli’nin Ordu programındaki ilk ziyaretini Büyükşehir Belediyemize yapmış olması bizleri onurlandırdı. Yerel seçimlerin ardından Bakanımızın ilimize yaptığı bu ziyaret Ordu’ya verilen değerin bir göstergesidir. Kendilerini ilimizde ağırlamaktan son derece mutluyuz. Teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Bakan Pakdemirli: “Ordu’ya her desteği vereceğiz”

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