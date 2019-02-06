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Bakan Pakdemirli: Orman alanlarında süs bitkileri de yetiştirilebilecek (5)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 21:20 | Son Güncelleme

'DOĞDUĞUM TOPRAKLARIN BU YÖNETİMİ HAKETTİĞİNE İNANMIYORUM' Tarım ve Orman Bakanı Dr.

Bakan Pakdemirli: Orman alanlarında süs bitkileri de yetiştirilebilecek (5)

'DOĞDUĞUM TOPRAKLARIN BU YÖNETİMİ HAKETTİĞİNE İNANMIYORUM'
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Tire Belediyesi Konferans salonunda üreticiler ile bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Pakdemirli, İzmir'e hizmet vermek için mücadele ettiklerini ifade ederek, "Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum, 1983 yılında ben İzmir’den ayrıldım ve Ankara'ya taşındım. Rahmetli babam siyasete girecekti o gün aklımda güzel İstanbul’la yarışan bir İzmir silueti kalmış. Seneler sonra Ankara'yı, İstanbul'u arşınladıktan sonra 2004 yılında tekrar İzmir’e taşındım. Memleketime geri döndüm bir kaç ay geçti baktım mutsuz oluyorum. Sebeplerini ararken kendimi önce sivil toplum örgütlerinde, daha sonra AK Parti saflarında buldum ve hizmet mücadelem başlamış oldu. Bu mücadele İzmir'e hizmet mücadelesi, bu mücadele Tire'ye hizmet mücadelesi, Doğduğumuz ve doymamız gereken topraklara, evlatlarımıza kalması gereken topraklar için hizmet mücadelesidir. Ben sizlerin arasından çıktım. Sizlerle biriz sizlerle beraberiz. Toprakla uğraşan insan, toprağı seven insan, topraktan gelirini alın teri ile kazanan insan hakikaten farklı oluyor, gözünün içi gülüyor." dedi.
'İZMİR GERİ KALMIŞ DURUMDA'
Ankara'ya taşınmadan önce İzmir'de yaşadıklarını belirten Bakan Pakdemirli, "İzmir o zaman nasılsa şimdide öyle yani buraya herhangi bir hizmet gelmemiş, inşallah önümüzdeki seçimlerde AK Parti Belediyeciliğine gelebilirsek hem İzmir hem Tire hizmetine kavuşur. Ankara, İstanbul, Bursa ve Kayseri’ye bakın İzmir hakikatten geri kalmış durumda, İzmir bunu haketmiyor. Ben doğduğum toprakların bunu hakettiğine inanmıyorum." dedi.
'MALİYETLER ARTTI, ÜRETİCİ GECE GÜNDÜZ UYUMADI, BİZDE UYUMADIK'
Ekonomide dengeler değişince tarım sektörünün hemen etkilendiğini vurgulayan Pakdemirli konuşmasına şöyle davem etti:
"Ekonomi bozulduğu zaman tarım sektörü hemen etkileniyor ve girdi miktarları artıyor. Ülkemiz bazı operasyonlarla sarsmak istediler, gezi olayları başarılı olmadı, 17- 25’le FETÖ‘nün yargı darbesiyle karşı karşıya kaldık. Bu da yetmedi 15 Temmuz'da gerçek darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Bu da yetmedi bizim dövizimizin fiyatıyla oynamaya başladılar. Bir an evvel AK Parti iktidarından kurtulmak ve Türkiye’yi iktidarsızlaştırmak istediler. Doların 7.5 TL‘ye kadar çıktığı dönemleri yaşadık, açıkçası bende korktum. Ama ekonomi yönetimimiz bunu topladı, tabi bu olaylar maliyetlerimizi arttırdı. Ama biz, siz kara kara düşünürken, bizde size nasıl destek oluruz diye gece gündüz uyumadık birçok önemli üründe indirimler aldık."
'KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİNİN KORUNMASI GEREKLİ'
Konuşmasında küçük aile işletmelerinin korunması gerektiğine değinen Pakdemirli, "Hem bitkisel hem de hayvansal üretimde küçük aile işletmelerinin korunması gerekli. Ormanlık alanlarda yetişen yabani zeytinleri aşılayarak üç yıl bakımını yaptıktan sonra 49 yıllığına orada yaşayan köylülere vereceğiz." dedi.
Yerel seçimlerde Tire için Selman İçelli'ye, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de Nihat Zeybekci'ye destek beklediklerini söyledikten sonra Pakdemirli konuşmasını tamamladı. Konuşmasının ardından Bakan Pakdemirli’ye Tire’nin meşhur yemişi ve Tire keçesinden özel hazırlatılmış tablo hediye edildi. Bakan Pakdemirli'ye, Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de eşlik etti.

Yiğit SOYLU/TİRE, (İzmir), (DHA)-

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Bakan Pakdemirli: Orman alanlarında süs bitkileri de yetiştirilebilecek (5)Bakan Pakdemirli: Orman alanlarında süs bitkileri de yetiştirilebilecek (5)Bakan Pakdemirli: Orman alanlarında süs bitkileri de yetiştirilebilecek (5)Bakan Pakdemirli: Orman alanlarında süs bitkileri de yetiştirilebilecek (5)

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