Bakan Pakdemirli: “Orta vadede hedefimiz 1 milyon ton fındık üretimi”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin dünyadaki fındık üretiminin yüzde 70’ten fazlasını sağladığını belirterek, "Birincil hedefimiz, fındık üretimini orta vadede 1 milyon ton ortalamaya yükseltmektir. Bu hedefe ulaşmak için ilk olarak yeni fındık bahçeleri özellikle bozulmuş orman alanlarına kurulacaktır. İkincil olarak, eski fındık bahçelerinin gençleştirilmesi sağlanacak, Ar-Ge çalışmaları, yeni fındık türlerine ve katma değerli ürünlerin üretimine odaklanacaktır” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli başkanlığındaki Türk heyeti, ABD’nin Florida eyaletinde gerçekleştirilen "38. Kuru Yemiş ve Kuru Meyveler Kongresi"ne katıldı. Kongreye akademik çevreler, iş çevreleri ve kamu başta olmak üzere ABD, Türkiye, İspanya, Almanya, Kanada, Japonya, Kolombiya, Brezilya, İtalya, Avustralya gibi 52 ülkeden toplam bin 278 kişi katılıyor. Türkiye’den 140 Türk katılımcının yer aldığı kongre 3 gün sürecek. Kongrede başta fındık olmak üzere kabuklu yemiş ve kuru meyve sektöründe yaşanan son gelişmeler değerlendirilerek, ürün standartları ve düzenlemeleri ile ticari engellerin ortadan kaldırılması yönündeki beklentilere cevap aranacak. Ana konuşmacıların Dr. Mehmet Öz ile Hamdi Ulukaya’nın olduğu kongrenin onur konuşmacısı ise Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli oldu.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada tarımsal üretim ve ticaret dikkate alındığında Türkiye’nin dünyadaki lider ülkelerden biri olduğunu belirterek, “Dünyada kabuklu yemiş ve kuru meyvenin üretiminde ve pazarlamasında önemli paya sahip olan bir ülke olarak 140 temsilciyle, ev sahibi Amerika’nın ardından ikinci büyük grup olarak Florida’da bulunuyoruz. 2018’deki tarımsal ihracatımız 17,7 milyar dolardı ve bu ihracatın 3 milyar doları kabuklu yemiş, kuru meyve ve bunların mamullerinden elde edildi. Tarımsal üretim ve ticaret dikkate alındığında Türkiye, dünyadaki lider ülkelerden biridir” diye konuştu.

"Türkiye dünyanın en büyük fındık üreticisi"

Türkiye’nin fındıktan cevize, kayısıdan kiraza, incirden zeytine, tütünden çaya, en üst düzey üretici ve ihracatçı olduğunu belirten Pakdemirli, “Özellikle, fındık tüm bu ürünler arasında en büyük paya sahip. Aslında, Türkiye dünyanın en büyük fındık üreticisidir ve dünyadaki üretimin yüzde 70’ten fazlasını sağlamaktadır. 2018’de bu ürünün yüzde 85’i ihraç edildi ve 1,6 milyar dolarlık ihraç hasılatı elde edildi. Fındık ve ürünlerini 100’den fazla ülkeye ihraç ediyoruz. En büyük dilim Avrupa Birliği üye ülkeleri tarafından oluşturmaktadır” dedi. "Orta vadede hedef 1 milyon ton fındık üretimi"

Neredeyse tarımsal ihracatın yüzde 25’ini kapsamasıyla fındığın Türkiye açısından çok önemli bir ürün olduğunun altını çizen Bakan Pakdemirli, “Bu yüzden sektördeki liderlik pozisyonumuzu korumak için üretkenliği ve kaliteyi arttırma bağlamında stratejiler ve hedefler belirliyoruz. Bu çerçevede gelecek yıllardaki vizyonumuzu açıklamak istiyorum. Birincil hedefimiz, fındık üretimini orta vadede 1 milyon ton ortalamaya yükseltmektir. Bu hedefe ulaşmak için ilk olarak yeni fındık bahçeleri, özellikle bozulmuş orman alanlarına kurulacaktır. İkincil olarak, eski fındık bahçelerinin gençleştirilmesi sağlanacak, Ar-Ge çalışmaları, yeni fındık türlerine ve katma değerli ürünlerin üretimine odaklanacaktır” açıklamasını yaptı.

Yaklaşık 103 bin ton kuru kayısıyı ürettiklerini ve bunun dünya üretiminin yüzde 63’üne tekabül ettiğini de vurgulayan Pakdemirli, “Bu durum ülkemizin dünyadaki kuru kayısı üretiminin önemli bir kısmını elinde tuttuğu anlamına geliyor” dedi.